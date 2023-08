Università di Parma: ultimi giorni per iscriversi ad alcuni corsi e al test di Architettura

Ultimi giorni per iscriversi ad alcuni corsi dell’Università di Parma e al test di ammissione ad Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

Per il corso di laurea magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e sociale la scadenza delle iscrizioni alla selezione è fissata alle 12 del 31 agosto. Il corso è ad accesso programmato locale per soli titoli.

Per i corsi a orientamento professionale ad accesso programmato locale in

Costruzioni, Infrastrutture e Territorio,

Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare

Tecnologie e gestione dell’impresa casearia

è possibile iscriversi fino al 1° settembre alle 12, fino a saturazione dei posti.

Sempre le 12 del 1° settembre sono il termine fissato per iscriversi al corso di laurea in Economia e management. Il corso è ad accesso libero.

Domande fino alle 12 del 1° settembre anche per partecipare alla seconda prova di ammissione al corso di laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità. Al termine delle procedure di immatricolazione relative alla prima prova (che si è svolta il 26 luglio) non erano infatti stati saturati i 120 posti disponibili.

Per info e iscrizioni: dalla home page del sito web di Ateneo www.unipr.it basta cliccare sul bollino “Immatricolazioni 2023-2024” www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni.

Info: