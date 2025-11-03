Università, in mostra i disegni di Fogliazza ispirati dalla raccolta di Maria Montessori

Venerdì 7 novembre, alle 17, nell’Aula Magna Scivoletto del Plesso di borgo Carissimi sarà inaugurata la mostra dal titolo “Educazione e Pace”, composta dai disegni che Gianluca Foglia, in arte “Fogliazza”, ha tratto dalla lettura di “Educazione e Pace”, la raccolta di conferenze di Maria Montessori dedicate al tema della pace.

La mostra è a cura del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – Unità di Educazione e della Biblioteca di Psicologia e Socio-Pedagogica dell’Università di Parma con il patrocinio dell’Opera Nazionale Montessori.

L’esposizione sarà visitabile liberamente nella Biblioteca di Psicologia e Socio-Pedagogica del Plesso di borgo Carissimi da novembre, mese in cui si ricorda l’approvazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 1989), fino a gennaio, mese intitolato all’Infanzia.

Il pubblico partecipante sarà invitato a osservare le immagini, leggere testi selezionati e intervenire sui passe-partout di cartone bianco che incorniciano le opere con disegni, espressioni personali suscitate dall’incontro con la mostra o frasi tratte dai testi di Montessori, libri e cancelleria disponibili sul posto.

All’inaugurazione di venerdì 7 novembre, dopo i saluti istituzionali, interverranno Rosa Giudetti (Associazione Montessori Brescia), Mariangela Scarpini (Unipr), Gianluca Foglia “Fogliazza”, Vincenza Pellegrino (Unipr), Mohammed Timraz (Unipr). Conclusioni a cura di Maja Antonietti (Unipr).

L’iniziativa è aperta a tutte le persone interessate e a pedagogiste/i, professioniste/i dell’educazione anche con l’obiettivo di creare un’opportunità di riflessione condivisa tra chi opera attivamente nei contesti e chi sta costruendo la propria professionalità pedagogica durante gli anni di studio universitari.

Sede della mostra: Biblioteca di Psicologia e Socio-Pedagogica (borgo Carissimi, 10)

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 18, venerdì, dalle 9 alle 13.30

Info: mariangela.scarpini@unipr.it