Università: le informazioni per i test di Medicina e Odontoiatria

L’Università di Parma comunica che è stato pubblicato sul sito web di Ateneo il bando relativo all’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2022-2023:

Medicina e Chirurgia : 260 posti (di cui 20 riservati a extracomunitari) – data test 6 settembre 2022

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 30 posti (di cui 2 riservati a extracomunitari) – data test 6 settembre 2022.

Per questi corsi è necessario presentare domanda di pre-iscrizione ai test esclusivamente online attraverso il portale Universitaly fino al 22 luglio entro le 15. Successivamente è necessario perfezionare l’iscrizione sul sito web dell’Università di Parma dalle 12 del 4 luglio alle 12 al 1° agosto.

Il numero dei posti indicati è provvisorio: i numeri definitivi verranno assegnati con successivo decreto ministeriale.

Lezioni gratuite online di preparazione ai test.

Per i corsi a numero chiuso a livello nazionale anche quest’anno l’Università di Parma offre incontri online gratuiti in preparazione alle prove di ammissione. Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi, fino alle 12 di lunedì 18 luglio, attraverso il link https://www.unipr.it/preparazionetestingresso2022. Per i corsi di area medico-sanitaria le lezioni si terranno dal 25 luglio al 2 agosto. È inoltre previsto per il 25 luglio (dalle 10 alle 13) l’incontro di preparazione per il test di Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

Tutte le info sul sito Unipr e al Welcome Point Matricole

Tutte le informazioni relative ai corsi a numero programmato sono costantemente aggiornate sul sito dell’Università di Parma, alla pagina dei “Test di ammissione”.

Le future matricole e le loro famiglie e gli studenti già iscritti all’Ateneo possono inoltre rivolgersi al Welcome Point Matricole, il punto di informazione, comunicazione e accoglienza dell’Università di Parma, realizzato in collaborazione con il Comune di Parma e ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, aperto dal 1° luglio al 31 ottobre (chiuso solo nella settimana di Ferragosto) nel Sottopasso del Ponte Romano (orari di apertura: da lunedì a venerdì 9-18, sabato 10-13).