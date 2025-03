Università Parma, la vicepresidente Barbara Lori all’inaugurazione dell’anno accademico

La vicepresidente dell’Assemblea legislativa Barbara Lori parteciperà all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Parma che si tiene oggi 18 marzo alle ore 10.30 nella sede dell’Ateneo parmense.

“Sono lieta di partecipare a questo momento di alto valore per la comunità dell’Ateneo di Parma, un luogo sempre più capace di mettere insieme persone, saperi e innovazione. Così come strategici mi sembrano i pilastri definiti dall’Università di Parma per la sua programmazione: ascoltare, attrarre, accogliere, accompagnare, per valorizzare e mettere a disposizione un patrimonio culturale volto a migliorare la società tutta. L’invito del cardinale Matteo Maria Zuppi a cercare insieme modi per costruire la pace risuona con grande forza in un presente segnato da lacerazioni e preoccupanti ritorni ideologici. Come Regione continueremo con convinzione a supportare le università e la cultura, chiamate a giocare un ruolo cruciale in questo snodo storico”, spiega Lori.