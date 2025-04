Università Parma, la vicepresidente Barbara Lori all’Open day dell’Ateneo

La vicepresidente dell’Assemblea legislativa Barbara Lori rappresenta viale Aldo Moro all’inaugurazione de “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, che si terrà giovedì 10 aprile alle ore 9 nella Sede centrale dell’Ateneo in via Università, 12.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 9 alle 17 nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 aprile, rappresenta un’opportunità di orientamento e informazione per le future matricole ed è organizzata dall’Ateneo con l’obiettivo di presentare l’offerta formativa, i servizi e le opportunità per gli studenti e le studentesse. L’Open Day, che è rivolto principalmente a iscritte e iscritti delle classi quarte e quinte superiori e più in generale a coloro che intendono iscriversi all’Università, può cos0tuire un u0le supporto nell’i0nerario che porterà le future matricole a decidere quale corso di studi intraprendere dopo la scuola superiore. L’obiettivo è proprio quello di sostenere i giovani e le giovani, con le loro famiglie, in una scelta di assoluta importanza com’è quella del percorso universitario: dare loro tutte le informazioni utili per permettere di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta, “raccontando” l’Ateneo e cosa vuol dire “Studiare a Parma”.

“L’Open Day promosso dall’Ateneo dell’Università di Parma rappresenta un appuntamento fondamentale per promuovere e far conoscere le tante opportunità di studio che l’Università propone ed arricchisce di anno in anno. L’Open Day diviene così un ulteriore momento di orientamento ed anche un momento di incontro, approfondimento e accoglienza per essere davvero al fianco di studenti e studentesse in un momento della vita fondamentale per il futuro”, spiega la vicepresidente Lori.