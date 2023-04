Università, Scienze della nutrizione umana: pubblicati i bandi di ammissione 2023-2024

L’Università di Parma comunica che sul sito web di Ateneo (https://corsi.unipr.it/it/cdlm-snu/modalita-di-iscrizione-e-scadenze) sono stati pubblicati i bandi relativi a posti, requisiti e modalità di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana, che per l’anno accademico 2023-2024 prevede l’accesso con numero programmato locale.

105 i posti disponibili per studentesse e studenti italiani-EU ed equiparati, assegnati con 3 tornate selettive da 35 posti ciascuna. L’iscrizione alla prima selezione potrà essere effettuata dal 23 maggio al 29 giugno 2023.

3 i posti riservati a studenti e studentesse extracomunitari non residenti, in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio (di cui 1 per i partecipanti al Progetto Marco Polo). In questo caso l’iscrizione alla selezione dovrà essere effettuata tra il 2 e il 25 maggio 2023.

Ulteriori informazioni e istruzioni per studentesse e studenti italiani-EU ed equiparati: https://urly.it/3tts6

Per studentesse e studenti extracomunitari:

https://urly.it/3tts8