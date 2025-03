“Università svelate” a Parma per la Giornata nazionale delle Università

Giovedì 20 marzo anche l’Università di Parma aderisce a Università svelate, la Giornata nazionale delle Università promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI e quest’anno realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI.

Anche a Parma un ventaglio di iniziative, organizzate dall’Ateneo con il Comune di Parma.

Università Svelate vuole essere un momento d’incontro e di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società, attraverso iniziative aperte al pubblico lungo l’arco della giornata.

Fin dall’inizio l’idea di fondo è stata quella di mostrare il ruolo propulsivo che le Università rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Quest’anno l’attenzione si concentra in particolare sulle città: le città universitarie quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica fra Atenei e territori, luoghi di produzione e di condivisione della conoscenza e “piattaforme d’innovazione” per un presente e un futuro davvero sostenibili.

Ecco dunque il senso profondo della partnership fra CRUI e ANCI, che va nella direzione di lavorare insieme – Atenei e Comuni – per rendere queste città sempre più attrattive, accoglienti, funzionali e smart, a beneficio di studentesse e studenti e anche della più ampia popolazione urbana.

A Parma Università e Comune sono al lavoro per rendere Parma una città davvero universitaria: è una collaborazione sinergica su più fronti che parte dalla consapevolezza del grande valore che Ateneo e città costituiscono l’uno per l’altra, in un circuito virtuoso.

“Questa è un’ulteriore occasione per l’Università di aprirsi al territorio. Già lo facciamo con tante iniziative, questo appuntamento pensato dalla CRUI è un’opportunità in più – ha spiegato il Rettore Paolo Martelli nella conferenza stampa di presentazione al ParmaUniverCity Info Point – che ovviamente cogliamo con entusiasmo. Il focus di quest’anno è particolarmente importante: essere città universitaria, una vera città universitaria e non solo una città con l’università, è una caratteristica fondamentale proprio a livello di identità, per essere accoglienti, attrattivi, inclusivi. Noi ci stiamo lavorando, con impegno e con passione, e per questo il Comune è un partner decisivo con cui c’è piena sintonia”.

“Essere città universitaria – ha detto il Sindaco Michele Guerra – significa fare in modo che tutta la cittadinanza senta ogni giorno che a Parma c’è una Università che incide costantemente nella vita del territorio. Significa creare consapevolezza di questo valore e significa per l’Università farsi vedere, ovvero ribadire che si è presenti e si sviluppano attività comprensibili e importanti per tutta la comunità. È evidente che l’Università lo fa già tutti i giorni attraverso la didattica e la ricerca, ma la possibilità di vivere davvero appieno la terza missione, con attività di disseminazione sul territorio di queste azioni e competenze è cruciale, perché solo in questo modo si diventa davvero città universitaria.”

A Parma la giornata avrà un’anteprima mercoledì 19: alle 9 la Prorettrice al Diritto allo studio e ai Servizi agli Studenti Isotta Piazza e l’Assessora alla Comunità giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi saranno ai microfoni di Radio Duchessa per Parma una città davvero universitaria, una chiacchierata su giovani e Università guardando anche a Parma Capitale Europea dei Giovani 2027.

Articolato il programma del 20 marzo.

Dalle 11 alle 13, nella sede dell’Ateneo in via Università, sarà possibile visitare il corridoio museale con le vetrine allestite al piano terra. Alle 12 è prevista una visita guidata.

Alle 16 al Palazzo del Governatore il convegno L’Ateneo e la Città: una storia in comune. I docenti Piergiovanni Genovesi e Carlo Mambriani, con la collaborazione di Fabrizio Solieri, guideranno il pubblico in un viaggio nella storia dell’Università in città, in chiave appunto storica e architettonica. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Gruppo di ricerca per la storia dell’Università di Parma.

Alle 18 infine, a Palazzo Pigorini, chiusura della giornata con la visita guidata alla mostra Intorno ai ’70: ideologie, progetti, linguaggi nelle collezioni CSAC, nata dalla collaborazione fra CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e Comune di Parma – Assessorato alla Cultura: un mosaico ricco di suggestioni e spunti di riflessione che mettono in luce la pluralità di linguaggi visivi che ha attraversato l’Italia degli anni Settanta.