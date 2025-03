“Università Svelate”: alla scoperta dell’Ateneo di Parma

Alla scoperta dell’Università di Parma: della sua storia, del suo patrimonio storico, artistico e culturale, della sua presenza in città. Questo in sintesi lo spirito con cui ieri tante persone hanno partecipato alle iniziative organizzate da Ateneo e Comune di Parma per Università svelate, la Giornata nazionale delle Università promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI e quest’anno realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI.

Quest’anno l’attenzione si concentrava in particolare sulle città universitarie quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica fra Atenei e territori, luoghi di produzione e di condivisione della conoscenza e “piattaforme d’innovazione” per un presente e un futuro davvero sostenibili. Un tema sul quale Università e Comune di Parma sono fortemente impegnati, in una collaborazione sinergica su più fronti che parte dalla consapevolezza del grande valore che Ateneo e città costituiscono l’uno per l’altra, in un circuito virtuoso.

Dopo l’anteprima di mercoledì 19 a Radio Duchessa sul tema Parma una città davvero universitaria, con la Prorettrice al Diritto allo studio e ai Servizi agli Studenti Isotta Piazza e l’Assessora alla Comunità giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi, ieri 20 marzo visitatrici e visitatori sono andati alla scoperta dell’Ateneo attraverso i tre appuntamenti in programma.

In mattinata, nella sede dell’Ateneo in via Università, hanno potuto visitare il corridoio museale con le nuove vetrine allestite al piano terra. Nel pomeriggio al Palazzo del Governatore, nel convegno L’Ateneo e la Città: una storia in comune, i docenti Piergiovanni Genovesi e Carlo Mambriani, con la collaborazione di Fabrizio Solieri, hanno guidato il pubblico in un viaggio nella storia dell’Università in città, in chiave appunto storica e architettonica, in un’iniziativa realizzata nell’ambito del Gruppo di ricerca per la storia dell’Università di Parma. L’incontro è stato introdotto dai saluti del Rettore Paolo Martelli.

Alle 18 infine, a Palazzo Pigorini, chiusura della giornata con la visita guidata alla mostra Intorno ai ‘70: ideologie, progetti, linguaggi nelle collezioni CSAC, nata dalla collaborazione fra CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e Comune di Parma – Assessorato alla Cultura: un mosaico ricco di suggestioni e spunti di riflessione che mettono in luce la pluralità di linguaggi visivi che ha attraversato l’Italia degli anni Settanta.