“Università svelate”: l’Ateneo di Parma aderisce all’iniziativa della “Conferenza dei Rettori”

Il 20 marzo l’Università di Parma aderisce a Università svelate, Giornata nazionale delle Università promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, istituita in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.

Università Svelate vuole essere un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università italiane e osservarla da dentro. Dall’interno di aule, cortili, biblioteche, musei e laboratori. In quest’ottica, le sedi universitarie apriranno le porte al pubblico per momenti di incontro, workshop e dibattiti, offrendo un’opportunità unica di partecipazione.

L’Università di Parma partecipa all’iniziativa con un calendario di appuntamenti che si svolgeranno nelle biblioteche di Ateneo del centro cittadino dalle 11 alle 18, per far conoscere gli esiti della ricerca e delle attività scientifiche Unipr.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico

A seguire il programma

Biblioteca Giurisprudenza – Via Università, 12

Ore 11 – 12: Jacopo Anderlini presenta Crocevia Mediterraneo (dell’Equipaggio della Tanimar, a cura di Jacopo Anderlini ed Enrico Fravega, Milano, Elèuthera 2023)

Ore 12 – 13: visita guidata alla biblioteca

Biblioteca delle Arti e dello Spettacolo – Piazza San Giovanni Paolo II, 7A

Ore 11 – 12: visita guidata alla biblioteca

Ore 12 – 13: Dorothea Burato presenta Emilio Federico Schuberth. Moda e media ai tempi della dolce vita (di Dorothea Burato, Milano, Electa 2023)

Biblioteca di Lingue – Viale San Michele, 9

Ore 14 – 15: María Joaquina Valero Gisbert e Micòl Beseghi presentano La Audiodescripción, de la imagen a la palabra. Traducción intersemiótica de un texto multimodal (di María J. Valero Gisbert, Bologna, CLUEB 2021) e Multilingual Films in Translation: a sociolinguistic and intercultural study of diasporic films (di Micol Beseghi, Oxford, Peter Lang, 2017)

Ore 15 – 16: visita guidata alla biblioteca

Biblioteca Socio-Pedagogica – Borgo Carissimi, 10

Ore 15 – 16: Luca Caricati, Laura Madella e Tiziana Mancini in Libri antichi e database a Borgo Carissimi. Un dialogo a tre voci. Presentazione di Dialogo de la bella creanza de le donne di Alessandro Piccolomini (a cura di Laura Madella, Roma, Anicia 2023) e di Psicologia dei media digitali (di Giuseppe Riva e Tiziana Mancini, Bologna, Il Mulino 2023)

Ore 16 – 17: visita guidata alla biblioteca

Biblioteca di Economia – Via Kennedy, 8

Ore 16 – 17: Filippo Arfini presenta Sustainability of European Food Quality Schemes. Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems (di Filippo Arfini, Switzerland Springer, Valentin Bellassen editors Cham 2019)

Ore 17 – 18: visita guidata alla biblioteca

Biblioteca Umanistica dei Paolotti – Via D’Azeglio, 85

Ore 16 – 17: visita guidata alla biblioteca

Ore 17 – 18 : Giulio Iacoli presenta Mascolinità in gioco. Politiche della rappresentazione in Buzzati (di Giulio Iacoli, Pisa, Fabrizio Serra Editore 2023)