Uno sportello per aiutare i cittadini dell’Unione Pedemontana in cerca di un’occupazione

Scrivere un curriculum efficace, intercettare le opportunità di formazione e andare alla scoperta delle tantissime piattaforme per le candidature online: cercare un lavoro oggi può essere complicato, soprattutto per chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Per questo, nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense c’è Infolavoro, lo sportello dedicato a chi è alla ricerca di un’occupazione.

Il servizio, gestito da Azienda Pedemontana Sociale attraverso professionisti specializzati della cooperativa AuroraDomus, è stato attivato due anni fa dal Comune di Montechiarugolo e da oggi viene esteso anche a tutti gli altri cittadini dell’Unione Pedemontana che vivono a Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo.

Infolavoro ha sede al Centro Polivalente “Pasolini” di Monticelli Terme, in via Marconi numero 13/bis, ed è aperto ogni venerdì dalle 9 alle 12. A causa delle misure anti-covid, l’accesso allo sportello è esclusivamente su appuntamento e nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione del contagio, con l’obbligo di mascherina e igienizzazione delle mani.

Per chiedere informazioni o prenotare un appuntamento, è sufficiente telefonare al numero 342 7732765 o inviare una mail a infolavoro@comunemontechiarugolo.pr.it. Il servizio dispone anche della pagina Facebook “Infolavoro Montechiarugolo”.

«Siamo particolarmente felici che questa esperienza, attiva a Montechiarugolo da un paio di anni, venga messa al servizio di tutti i Comuni dell’Unione – afferma Francesca Tonelli, Assessore alle Politiche sociali, familiari e giovanili del Comune di Montechiarugolo. – Infolavoro offre agli utenti un ventaglio di servizi che permettono di relazionarsi correttamente con il mondo del lavoro: colloqui di orientamento lavorativo; sostegno alla compilazione del curriculum vitae; informazioni sui canali per la ricerca di lavoro; corsi di formazione; informazioni su progetti di inserimento lavorativo specifici, come Garanzia Giovani, Servizio Civile, Tirocini e Lavoro all’Estero, oltre al supporto per l’autoconsultazione libera dei portali internet per la ricerca di lavoro e l’autocandidatura».