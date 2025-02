Uomo cerca di investire due agenti della Polizia Municipale in via D’Azeglio. Le reazioni della politica

Sabato mattina un uomo, fermato dalla Polizia Municipale per un controllo, ha tentato di investire in auto due agenti in via D’Azeglio.

La tragedia è stata solo sfiorata, per fortuna, grazie all’intervento di autobus che gli ha sbarrato la strada.

L’uomo ha poi reagito con la forza agli agenti che cercavano di bloccarlo.

Alla fine sono riusciti a immobilizzarlo.

____

I fatti incresciosi accaduti in via D’Azelio dove alcuni agenti della Polizia Municipale, ai quali va il nostro più profondo ringraziamento, di fronte all’arroganza di un trasgressore, si sono adoperati con coraggio, professionalità e spirito di servizio dimostrano che il corpo della Polizia Municipale, grazie anche alla presenza di nuovi agenti, ha uomini preparati che riescono a gestire situazioni oltremodo critiche ed incresciose come questa.

E’ chiaro per tutti che quanto accaduto mostra comportamenti inaccettabili che quelche anno fa si stentava ad immaginare e che chiedono competenze e requisiti a cui la nostra Polizia Municipale assolve con merito.

Ringraziamo inoltre l’autista della Tep per la prontezza dimostrata e lo spirito di servizio.

Oronzo Pinto, capogruppo Effetto Parma

___

“Il brutto episodio di oggi pomeriggio in via D’Azeglio a Parma racconta tanto di una città che non è quella che sindaco e giunta pontificano. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai coraggiosi agenti della Polizia locale che si sono prodigati per bloccare un soggetto che dopo essere stato fermato è risalito sull’auto ed è ripartito travolgendoli, senza alcun scrupolo. La sorte ha voluto che l’autista dell’autobus 7 con prontezza abbia chiuso la strada al malvivente e l’intervento dell’altra auto e di altri agenti della Polizia municipale abbiano evitato il peggio, e si sia proceduto all’arresto senza che si arrivasse alla tragedia. Una vicenda che è stata interamente ripresa da un passante ed il video, diventando virale, desta veramente tanta preoccupazione nei cittadini. Non solo perché evidenzia la presenza nel nostro Comune di persone che non hanno scrupoli ad investire volontariamente uomini in divisa, ma anche per la scarsa operatività degli stessi agenti della Polizia locale che nonostante abbiano esibito l’arma in dotazione, non hanno incusso alcun timore nel fermato. È evidente che serve più sicurezza in città, più preparazione per i ragazzi in divisa, l’immediata dotazione del Taser che da anni la Lega continua a chiedere in consiglio comunale”.

Così Laura Cavandoli, deputato della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Parma.

___

Plauso e vicinanza agli agenti municipali, fermi nella reazione all’automobilista aggressore

Voglio esprimere – a nome di Europa Verde – plauso e vicinanza agli agenti del corpo di Polizia Locale e all’autista della Tep per la freddezza e la tempestività con cui hanno fermato l’automobilista che ha cercato di travolgerli in via D’Azeglio oggi pomeriggio.

In attesa di appurare le motivazioni che hanno spinto l’automobilista ad aggredire gli agenti e tentare la fuga, va riconosciuto alla Polizia Locale il lodevole comportamento nel far rispettare le regole, a partire dal divieto di sosta, dimostrando un grande senso di responsabilità, pur nella concitazione del momento. Tutto questo senza indugiare a mettere a rischio la propria incolumità, come peraltro avviene in varie altre occasioni, spesso lontano da riprese video e testimoni. Altrettanto occorre rimarcare la mossa del conducente dell’autobus che ha contribuito a un efficace lavoro di squadra, mettendo il mezzo di traverso alla fuga del delinquente.

Mi auguro i commenti su quanto accaduto sappiano dimostrare la stessa responsabilità dei protagonisti di questo intervento, evidenziando la positività del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine locali. L’episodio di questo pomeriggio deve tenere sollecitati gli operatori a tutti i livelli, da quello dei servizi sociali a quello della giustizia e di una pena detentiva orientata al recupero e al reinserimento di chi commette reati.

Enrico Ottolini

Consigliere Comune di Parma

Gruppo Europa Verde – Verdi – Possibile

___

Comunicato – Su aggressione polizia municipale in via D’Azeglio

Gli agenti della polizia municipale hanno compiuto oggi con grande senso del dovere e professionalità una difficile azione di contenimento di una persona probabilmente alterata e pericolosa, che, dopo aver parcheggiato in zona vietata ha cercato di fuggire e di investire uno di loro. Gli agenti hanno dovuto perciò affrontare una situazione imprevista e imprevedibile. Il loro pronto intervento per la sosta vietata, quello successivo al fine di bloccare l’aggressore e il rapido arrivo di rinforzi dei colleghi dimostrano la capacità di azione della polizia municipale in Oltretorrente e in Centro storico, a tutela di tutti. Mi auguro che non si voglia ancora una volta strumentalizzare una vicenda drammatica ma con tutta evidenza del tutto particolare per dire che Parma è una città insicura: proprio la capacità e la rapidità di intervento dimostrano invece che l’impegno a presidiare le nostre strade e le nostre piazze è reale e porta a risultati concreti.

Sandro Campanini

Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale

__

La Uil Fpl esprime profonda preoccupazione e solidarietà in seguito all’aggressione subita da alcuni agenti della Polizia Municipale di Parma durante un intervento di routine.in via D’ Azeglio nella giornata di oggi

Questo episodio inquietante non solo evidenzia la crescente tensione sociale, ma solleva anche interrogativi cruciali sulla sicurezza e la protezione degli operatori di polizia. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza nei confronti delle forze dell’ordine, che quotidianamente si dedicano a un lavoro difficile e rischioso per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Gli agenti della Polizia Municipale, in prima linea nella salvaguardia della legalità e della convivenza civile, meritano di operare in un contesto che garantisca la loro incolumità e il rispetto della loro funzione. In questo contesto, rivolgiamo un appello urgente alle istituzioni competenti affinché adottino misure concrete per tutelare gli agenti, attraverso: 1. Formazione e Supporto Psicologico: È essenziale fornire corsi di formazione specifici per la gestione di situazioni di conflitto e stress, accompagnati da un adeguato supporto psicologico per gli agenti coinvolti in eventi traumatici. 2. Rafforzamento della Dotazione di Mezzi e Strumenti: È indispensabile dotare gli agenti di strumenti e risorse adeguate per affrontare le situazioni di emergenza in modo efficace, garantendo una risposta pronta e appropriata. 3. Attenzione alle Problematiche Sociali: È fondamentale affrontare le cause profonde che portano a comportamenti violenti, attraverso politiche sociali e interventi mirati che promuovano un clima di sicurezza e rispetto reciproco. La Uil Fpl rinnova il proprio sostegno e la propria solidarietà agli agenti della Polizia Municipale di Parma, in particolare a quelli coinvolti in questo episodio inaccettabile. È nostro dovere lavorare affinché tali episodi di violenza non si ripetano e affinché tutti gli operatori possano svolgere il loro lavoro in un ambiente sicuro e rispettato.

Il segretario generale

Ambra Biagio

____

Prospettiva: ‘Bene la Polizia locale, ma il Governo dov’è?’

‘Un’operazione condotta con grande professionalità. La Polizia municipale si è mostrata ancora una volta all’altezza del suo compito’. Lo dice il gruppo di maggioranza di Prospettiva con il capogruppo Antonio Nouvenne e i consiglieri Saba Giovannacci e Davide Lazzeroni, riferendosi all’intervento di questa mattina in via D’Azeglio nei confronti di una persona ‘isolata e in evidente stato di alterazione, che ha ferito un agente per fortuna in modo non grave’. ‘La nostra solidarietà – continua Prospettiva – va al vigile contuso e, nel frattempo, ribadiamo la necessità di incrementare l’efficacia tecnico-operativa della Polizia municipale e incentivare la formazione come abbiamo ribadito in sede di bilancio 2025 con una specifica mozione in Consiglio comunale. Continuare a investire sulla formazione tecnico-operativa degli agenti, evidentemente insieme al coraggio e alla professionalità degli stessi, vale molto più della semplice fornitura di armi a impulsi elettrici come teorie semplificatorie sostengono. L’evento di oggi dimostra ancora una volta l’importanza della Polizia municipale nella sicurezza della nostra città: però, ancora una volta, dimostra anche che il Comune spesso deve fronteggiare da solo problemi che il Governo centrale sottovaluta non fornendo adeguati contingenti di personale ai presidi territoriali dei corpi di pubblica sicurezza’.

___

“Esprimiamo piena solidarietà per i fatti accaduti oggi in via D’Azeglio a Parma, dove due colleghi hanno rischiato la loro incolumità durante un intervento. Ancora una volta emerge il grave problema di sicurezza che affligge la città. Vogliamo manifestare la nostra totale vicinanza ai colleghi coinvolti e richiamare tutte le istituzioni al loro dovere. Non possiamo più attendere la necessaria Riforma della Polizia Locale; ribadiamo con forza che è essenziale dotare gli operatori degli adeguati strumenti di autotutela e garantire una formazione adeguata, poiché questi episodi aumentano di giorno in giorno. Un grazie particolare va all’autista dell’autobus, che con il suo intervento, bloccando la strada con il mezzo, ha impedito al malvivente di travolgere i colleghi durante il tentativo di forzare il controllo.

Vogliamo risposte. Le vogliamo subito.”

Nicolas Brigati (Busseto), dirigente provinciale del Sulpl, e coordinatore regionale Sulpl