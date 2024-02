Urban District, Europa Verde: “Solidarietà a Guerra”

“Europa Verde avrà modo di esprimere in Consiglio comunale le proprie valutazioni sulla vicenda del “Mall”, che oggi esplode con un pesante attacco da parte del costruttore Paolo Pizzarotti. Un attacco le cui premesse stanno nel malgoverno delle ultime amministrazioni ed in particolare di quelle del sindaco Federico Pizzarotti. Europa Verde è in grado di ricostruire i dettagli della vicenda e di un sistema di sudditanza del Comune all’Unione Parmense degli Industriali, che il movimento ambientalista ha contribuito in modo decisivo a fare emergere e a denunciare.”

Lo scrive in una nota stampa Enrico Ottolini, consigliere comunale di Europa Verde a Parma.

“La Gazzetta di Parma attacca il Sindaco fino a condannarlo con il sospetto che osi rispettare le promesse fatte ai cittadini sullo stop a nuovi centri commerciali a San Leonardo. Al Sindaco, per il suo ruolo a garanzia della democrazia dei processi decisionali a Parma, va tutta la solidarietà di Europa Verde” continua Ottolini.

“Ci attendiamo che presto la vicenda dell’Urban District sia affrontata in modo adeguato nel Consiglio comunale e che le forze politiche sappiano rappresentare i cittadini elettori, e non, ancora una volta, i padroni della città” conclude il consigliere comunale.