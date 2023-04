“Urbe & Turbe”: a Roccabianca una rassegna sui temi della paura e della salute emotiva

La paura è un sentimento che tutti conosciamo bene e che ci accompagna nella vita quotidiana. Tuttavia, la pandemia e la guerra degli ultimi anni hanno messo a dura prova la salute emotiva delle persone, portando a disturbi psicologici come ansia, depressione e disturbo post traumatico da stress.

Affrontare questi problemi è diventato essenziale, proprio per questo Xyzt Studio e il Circolo Arci Faraboli di Roccabianca, in provincia di Parma, hanno deciso di unirsi per organizzare “Urbe & Turbe”, una rassegna che tratta il tema della paura e della salute emotiva. L’obiettivo degli organizzatori è quello di sensibilizzare la società su un tema delicato come la salute emotiva, promuovendo una riflessione sulla paura e gli spazi negati o non più vissuti. La rassegna si articola in quattro incontri, che si terranno dal 30 aprile al 28 maggio 2023 a Roccabianca.

Il primo incontro, in programma per il 30 aprile alle ore 18:15, vedrà la partecipazione di Valerio Varesi, giornalista e scrittore italiano noto per la creazione del commissario Soneri, protagonista dei polizieschi che hanno ispirato la serie televisiva “Nebbie e delitti”. A seguire ci sarà il duo di dj – producer Musseldrama. Il secondo incontro, in programma per il 7 maggio alle ore 18:15 presso la sede Avis di Roccabianca, consisterà in una tavola rotonda con Francesca Cavallini, fondatrice di Tice, una cooperativa sociale ONLUS che si occupa di servizi, formazione e ricerca in psicologia, e i suoi esperti in psicologia.

Il terzo incontro, previsto per il 21 maggio al Circolo Arci Faraboli, sarà dedicato al cinema e vedrà la selezione di cortometraggi sul tema della paura, a cura di “Concorto Film Festival” a cui seguirà un dibattito con il pubblico presente. Infine, il quarto e ultimo incontro della rassegna si terrà il 28 maggio sempre al Circolo Arci Faraboli e vedrà la presentazione del nuovo progetto artistico “Livermore”, con il concept album psichedelico dalle atmosfere claustrofobiche che rievoca i fatti cruenti di “Zodiac” a inizio anni ’70.

Oltre agli incontri, la rassegna prevede anche una mostra di illustrazioni curata da Carta Manent Festival, che vedrà esposte le opere di oltre 50 celebri autori.

Valerio Varesi, giornalista e scrittore italiano, ospite del primo incontro ha affermato: “è un onore essere ospite di questa rassegna. La salute emotiva è una tematica troppo spesso sottovalutata ma che ha un impatto importantissimo nella vita di tutti i giorni. Sono entusiasta di poter contribuire al successo di questo progetto e di condividere la mia esperienza nel campo della scrittura.”.

Michele Ravanetti, fondatore di Xyzt Studio e organizzatore dell’evento, ha dichiarato: “Affrontare la paura e la salute emotiva è fondamentale per vivere serenamente, “Urbe & Turbe” è un’occasione unica per farlo. Grazie alla partecipazione di esperti in psicologia, scrittori, artisti e musicisti, la rassegna offre una visione trasversale e completa del tema, che può aiutare a comprendere meglio le emozioni e a gestirle nel migliore dei modi”.