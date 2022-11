Utile di Iren pari a 138 milioni di euro, -43%

Il Consiglio di Amministrazione di Iren ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2022. I risultati, impattati dall’elevata volatilità dello scenario energetico, contano un calo degli utili del 43% rispetto al medesimo periodo del 2021, e sono pari a 138 milioni di euro. Il risultato è impattato dai provvedimenti governativi destinati alle aziende energetiche e al proseguimento di una forte politica di investimento. Infatti, nonostante il peggioramento dell’utile netto e le contingenze attuali, Iren ha quasi doppiato i numeri sul fronte degli investimenti. Proprio nel 2022, il Gruppo ha superato il miliardo di euro lordo di investimenti, quasi il doppio del medesimo periodo nel 2021.

Gli investimenti, elemento chiave e centrale per il Gruppo, sono stati accompagnati dall’aumento significativo delle assunzioni e al consolidamento nel perimetro del Gruppo di Sei Toscana che hanno portato ad incremento di 1500 persone nel periodo considerato. Ad oggi, Iren conta 10.500 dipendenti sui vari territori di presenza del Gruppo.

Sul versante dei continui miglioramenti rispetto alle aree di business, Iren ha ottenuto performance positive rispetto alla sostenibilità con il 17% in più di materiale recuperato negli impianti, la riduzione del 4% di prelievi idrici e garantito significativi risparmi per i propri clienti, grazie ad un prezzo medio delle commodity del 40% inferiore alle tariffe del mercato tutelato. Il forte aumento dei costi delle materie prime generato dalla crisi energetica che interessa l’Europa ha causato per la società di vendita Iren Mercato un forte calo del Margine Operativo Lordo, positivo per 7,5 milioni di euro, ma in riduzione del 92,8% rispetto allo stesso periodo del 2021. La forte contrazione della marginalità è prevalentemente attribuibile alla vendita di energia elettrica, che presenta un margine operativo lordo negativo a -74 milioni di euro.