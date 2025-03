Va in congedo il generale Giampietro Lago, comandante del RIS di Parma

Dal gennaio 2010 febbraio 2025 è stato Comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.

Nato a Cittadella (PD) nel ’64 dopo la maturità scientifica si laurea, nel 1988, in Scienze Biologiche presso l’Università di Padova con una tesi in Biochimica applicata alla ricerca oncologica.

Dal 1989 inizia ad interessarsi, già in servizio come ufficiale dei Carabinieri, di biologia forense dedicandosi ad approfondimenti sulla nascente disciplina della genetica applicata ai casi giudiziari che lo porta a conseguire, nella seconda metà degli anni ’90, un dottorato di ricerca in scienze forensi presso l’Università di Roma con un lavoro sperimentale sulla diagnosi del gruppo sanguigno da tracce non ematiche).

Per oltre un decennio è responsabile del laboratorio di genetica forense del RIS di Roma e nel quotidiano lavoro investigativo emerge l’opportunità di sviluppo di consistenti esperienze operative, scientifiche e giuridiche. Lo sviluppo di tali esperienze e conoscenze si concretizza, fra l’altro, nel conseguimento di ulteriore laurea presso la facoltà di Giurisprudenza di Roma.

Nei primi anni 2000 si specializza nel settore affine della gestione del rischio derivante dalla minaccia biologica conseguendo un Master di 2° livello in “Difesa da armi biologiche e chimiche”.

Ha seguito in prima persona numerosissimi casi giudiziari esprimendo, anche sul fronte della ricerca e dello sviluppo, un particolare livello di specializzazione in diversi progetti ed ambiti scientifici, alcuni dei quali tutt’ora in corso, (Low Copy Number DNA, interpretazione di misture biologiche, valutazioni biostatistiche dell’evidenza, database DNA).

Ha collaborato e collabora su progetti di ricerca, con istituzioni internazionali governative (EU, G8, ENFSI), di polizia (FBI, Scotland Yard, BKA) e università nazionali (Parma, Cattolica, Sapienza, Alma Mater, Padova, e altre) ed internazionali (GWU di Washington, UCL di Londra, Losanna).

Già membro del Comitato Nazionale Biotecnologie, Biosicurezza e Scienze della Vita, ha partecipato a varie commissioni nazionali ed internazionali su progetti scientifici, legislativi e di polizia.

E’ autore di numerose pubblicazioni in particolare sui temi della Genetica e della Statistica forense e, su riviste e testi giuridici nazionali, su temi quali il trattamento dei dati e la prova scientifica.