Vaccinazione anti-covid: superate le 30mila dosi totali nel parmense

Nelle giornate del 5, 6 e 7 febbraio a Parma e provincia sono state vaccinate contro il Coronavirus 2.572 persone, di cui 1.600 al centro vaccinale dell’Ospedale Maggiore e 972 dalle équipe mobili infermieristiche Ausl sul territorio, in collaborazione con i medici Ausl delle Unità Straordinarie di Continuità Assistenziale (USCA) e i medici di famiglia, per un totale di 311 prime dosi e 2.261 seconde dosi somministrate.

Dall’inizio della campagna vaccinale, a fine giornata del 7 febbraio, il totale delle vaccinazioni effettuate a Parma e provincia è pari a 30.257, di cui 16.303 prime dosi e 13.954 seconde dosi.

Si ricorda che i tempi e le modalità di prenotazione sull’avvio della seconda fase della campagna vaccinale per la popolazione, saranno comunicati al più presto non appena verranno definiti in base alle indicazioni nazionali e regionali. Fino ad allora, si invitano i cittadini a non chiamare il medico di famiglia o gli uffici relazione con il pubblico delle Aziende sanitarie per avere queste informazioni.