Vaccinazioni: dal 7 settembre libero accesso ai 4 centri dell’AUSL di Parma, Fidenza, Langhirano e Borgotaro

Da martedì 7 settembre, per sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus non è più necessario prenotare. L’Azienda USL di Parma, infatti, garantisce il libero accesso in 4 centri vaccinali: in città, in via Mantova n. 68 (ex centro stampa di Gazzetta) e in provincia, nei centri di Fidenza (complesso sanitario di Vaio), Langhirano (Casa della Salute) e Borgotaro (sede Avis).

“Sono circa il 77% i residenti a Parma e provincia che hanno ricevuto almeno una dose e quasi il 61% ha terminato il ciclo vaccinale – afferma Anna Maria Petrini, commissaria straordinaria dell’AUSL di Parma –Ma il lavoro non è finito: ci sono cittadini ancora non vaccinati e che quindi sono maggiormente esposti al virus e alle sue complicanze, anche gravi. A loro rivolgo un nuovo appello a sottoporsi con fiducia alla vaccinazione – conclude la Commissaria – e, con l’obiettivo di semplificare l’adesione, offriamo l’opportunità del libero accesso in 4 dei nostri centri vaccinali”.

Questi giorni e orari di apertura dei centri, per la prima settimana di attività in libero accesso: centro di Parma in via Mantova, dal 7 al 12 settembre, dalle 7.30 alle 20; centro di Langhirano alla Casa della Salute di via Roma n. 42/1, dal 7 all’11 settembre, dalle 8 alle 20.30; centro di Vaio, in via don Tincati 5, dall’8 al 12 settembre, dalle 7.30 alle 20; centro di Borgotaro, sede dell’AVIS di via Stradella, il 7 e 10 settembre dalle 8.30 alle 14.30 mentre l’8, il 9, l’11 e il 12 settembre dalle 8.30 alle 20. I calendari con le aperture sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it

CHI PUO’ ADERIRE

I cittadini dai 12 anni in su, che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino. Possono presentarsi anche coloro che hanno già fissato l’appuntamento per i giorni successivi. Saranno vaccinati i cittadini in base al loro ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Per coloro che preferiscono prenotare l’appuntamento, è sempre possibile farlo, per tutti i centri vaccinali di Parma e provincia: al numero verde 800.608.062, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, agli sportelli unici CUP dell’AUSL o farmacie che effettuano prenotazioni Cup e tramite servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb.

COSA OCCORRE

Il giorno della vaccinazione, i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti-Covid19”.