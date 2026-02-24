Valotti e Vanolli a Langhirano per le ragioni del No al referendum. Mercoledì altri 3 incontri per il no a Parma, Felino e Basilicanova

Si è svolto nella serata di ieri, presso il Centro Culturale “Emma Agnetti Bizzi” di Langhirano, l’incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia, un momento di approfondimento che ha registrato una presenza numerosa e un confronto attento e articolato.

All’iniziativa sono intervenuti il dottor Ludovico Valotti, sostituto procuratore presso il Tribunale di Parma, e l’avvocato Michele Vanolli.

Nel corso della serata sono stati analizzati i principali contenuti della riforma, con particolare attenzione agli aspetti che incidono sull’equilibrio costituzionale e sull’assetto della magistratura. I relatori hanno offerto al pubblico un quadro tecnico e istituzionale, utile a comprendere le implicazioni delle modifiche proposte e le ragioni del voto contrario.

Particolarmente significativo l’intervento del dott. Valotti, che ha sottolineato come il dibattito in corso non rappresenti una “battaglia di categoria”, ma una riflessione che riguarda i cittadini e la tutela dell’equilibrio democratico.

La serata è stata caratterizzata da un dialogo vivace con il pubblico: numerosi gli interventi e le domande, segno di un interesse diffuso verso un tema che incide direttamente sul funzionamento della giustizia e sulla qualità della democrazia.

Gli organizzatori esprimono un sentito ringraziamento ai relatori e a tutte le persone che hanno partecipato, contribuendo con le proprie osservazioni e domande a rendere il confronto ancora più ricco e partecipato.