Vandalismo all’Auditorium Paganini: infranto un vetro con un sanpietrino

Riportiamo la segnalazione di un grave episodio di inciviltà e vandalismo accaduto in città:
“Sono Dino Dall’Aglio, Amministratore unico del Consorzio Paganini, ente che gestisce gli immobili siti nel Parco della Musica (ex Eridania) e, nello specifico, Auditorium Paganini, CPM Toscanini e spazi Ipogei.
Vi scrivo per segnalare un increscioso quanto grave atto commesso nei confronti dell’Auditorium Paganini. Come potete notare dalla foto, qualcuno, privo di qualsiasi senso di responsabilità e dignità, ha pensato bene di lanciare un sasso o Sanpietrino alla volta del vetro (altezza circa 4mt) posto alle spalle dell’Auditorium nella zona retropalco.
Al di là del danno in sé che comunque comporterà disagi operativi ed economici, fa male vedere un gesto del genere, inutile danno ad un bene comune!”.
Dino Dall’Aglio – Amministratore unico del Consorzio Paganini