Vanolli (Pd): “La città ha bisogno di una direzione e quella direzione punta al futuro”

“La città ha bisogno di una direzione, e quella direzione punta al futuro: tutta l’energia e la gioia per una campagna elettorale che abbiamo provato a tenere ferma sui temi, cioè le idee di cura e di rilancio per Parma di cui abbiamo dialogato in queste intense settimane con le parmigiane e con i parmigiani, sono convinto che si potranno esprimere nel voto di domenica 26 giugno, al ballottaggio per scegliere Michele Guerra come sindaco di Parma”.

E’ questa la nota stampa del segretario cittadino PD Michele Vanolli in chiusura della campagna elettorale per le comunali 2022.

“La direzione che abbiamo preso è il convinto supporto al nostro candidato sindaco Michele Guerra: volontari, candidati e tutti quei cittadini che hanno scelto di guardare verso una dimensione di crescita, senza prestare ascolto alle favole e ai maldestri tentativi riscrivere un passato che nessuno vuole far tornare, ci hanno dato un enorme supporto nelle impegnative, ma gratificanti, iniziative degli ultimi mesi. A loro, pensando alle convinte manifestazioni di stima che il Partito Democratico sta ricevendo, voglio rivolgere l’invito a ribadire la propria scelta, domenica 26 giugno, votando Michele Guerra sindaco per rendere Parma più vicina, più attenta alle esigenze ambientali, lavorative e assistenziali che la prossima amministrazione dovrà prendere come direzione guida del proprio lavoro. La direzione di Parma è quella del futuro”.