Vanolli (Pd): “Sull’immigrazione il peggior fallimento del Governo Meloni”

Prima di qualsiasi considerazione di merito sul tema immigrazione, occorre partire dai numeri: nell’ultimo anno, cioè da quando governa Giorgia Meloni, i migranti sbarcati in Italia alla data del 22 agosto 2023 sono 105.483 contro i 51.328 del 2022 e i 35.480 del 2021 (fonte: Ministero dell’Interno).

Questi sono numeri che non possono essere smentiti, nonostante gli esponenti nazionali e locali di Fratelli d’Italia e della Lega cerchino disperatamente di nasconderli sotto una cortina fumogena.

Siamo di fronte al fallimento di anni di retorica populista quando, a fronte di tentativi di gestire il complesso fenomeno migratorio da parte dei governi di centrosinistra, l’allora Meloni di opposizione strepitava a proposito di “blocco navale”, “pugno duro”, “porti chiusi” e altre farneticazioni come un generale Vannacci qualsiasi.

Il risultato di tutto ciò lo vediamo anche a Parma e ce lo ha spiegato molto bene il Sindaco Michele Guerra: l’esplosione del numero di persone da accogliere che vengono scaricate in modo irresponsabile sui Comuni senza fornire i mezzi e le risorse economiche necessarie per assorbire queste persone.

Sia chiaro onde evitare equivoci: noi siamo e saremo sempre per l’accoglienza e per l’integrazione, che riteniamo essere un dovere morale e civico, e saremo sempre contro qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione.

Ma, mentre tutti i governi di centrosinistra che si sono succeduti in questi anni hanno tentato in modo certamente complicato di gestire il fenomeno e di tenere insieme l’accoglienza e la legalità, dall’altra parte si è preferito la speculazione politica, facendo credere agli italiani che l’immigrazione fosse un fenomeno azzerabile dall’oggi al domani come se l’Italia non fosse geograficamente localizzata nel bel mezzo del Mediterraneo.

Adesso che il Re è nudo, auspichiamo che gli esponenti nazionali e locali della destra ne prendano atto: occorre tornare ad una politica seria di gestione dei flussi migratori e a percorsi strutturati di accoglienza e integrazione, esattamente il contrario quindi delle scelte che il Governo sta prendendo in questi giorni, anche sul nostro territorio.

Sarà un bel giorno quando tutti, anche gli esponenti politici della destra che hanno strumentalizzato il fenomeno migratorio, prenderanno atto del fatto che i flussi migratori non si fermano con la bacchetta magica, ma si può soltanto provare a gestirli nel miglior modo possibile: per la dignità delle persone coinvolte e per l’integrazione delle nostre società.

Michele Vanolli

Segretario cittadino Pd Parma