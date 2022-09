Vanolli (Pd): “Una mappatura delle esigenze del territorio per sviluppare posti di lavoro e buon vivere”

“Una cura precisa e puntuale del territorio e di tutti quegli ambiti che, senza alcuno stravolgimento delle loro funzioni o prerogative, hanno ancora tanto da dire e da esprimere sia per quanto riguarda il tema della crescita dei posti dei lavoro che per favorire il buon vivere”.

Così il candidato del centrosinistra Michele Vanolli, portabandiera di Parma per il Collegio uninominale alla Camera dei Deputati Emilia-Romagna 02, interviene in merito alle azioni da intraprendere anche a livello parlamentare, interventi che mettano al centro dell’attenzione i possibili sviluppi economici del territorio.

“Proseguendo l’ottimo lavoro che sta portando avanti la Provincia di Parma in coordinamento con le amministrazioni locali, sono convinto che sia necessario avere un rappresentante parlamentare attivo e attento, che si faccia portavoce delle necessità espresse dal territorio, un rapporto stretto tra i politici nazionali e quelli locali che negli ultimi anni è stato sviluppato solo parzialmente: con la stessa idea di cura dell’esistente che ha saputo esprimere all’interno del proprio programma di governo l’attuale amministrazione del capoluogo, è necessario prestare la stessa attenzione e visione anche all’esterno del Comune di Parma. Penso alla Bassa, alla collina e alla montagna, territori che possono vantare eccellenze a livello paesaggistico, storico e monumentale, produzioni artigianali ed enogastronomiche importanti alle volte non pienamente valorizzate. Per sviluppare questi valori potenziali per chi lavora all’interno dei settori produttivo e turistico, così come nel sociale, ho intenzione di favorire una mappatura puntuale delle esigenze del territorio da portare all’attenzione dei Ministeri competenti: la ripresa di pievi e monumenti storici, lo creazione di brand legati a prodotti tipici ancora poco conosciuti, la manutenzione dei boschi e lo sviluppo di forme di assistenza sociali e comunitarie, a tutti questi aspetti andrà prestata attenzione.

Come stiamo assistendo in questo periodo di grande fermento e vivacità a livello di proposte culturali, di festa e in generale di eventi capaci di attrarre attenzioni e visitatori a livello non solo nazionale, i territori della provincia sono infatti uno degli ambiti in grado di crescere, offrendo un forte valore sul quale puntare”.