Varano Melegari, 40enne aggredisce i genitori poi fugge e si scaglia anche contro i carabinieri: arrestato

Nella serata di ieri i Carabinieri di Fornovo Taro sono intervenuti d’urgenza in una frazione del piccolo comune di Varano de’ Melegari, a seguito di una richiesta al numero d’emergenza 112 da parte di due anziani coniugi che erano stati aggrediti dal figlio il quale, in stato di alterazione probabilmente dovuta all’assunzione di alcool o altre sostanze, stava distruggendo la porta di casa e lanciava sassi contro le finestre dei genitori probabilmente, pretendendo dei soldi.

L’uomo, un 40enne del posto, era già noto ai militari che avevano in passato effettuato interventi per simili intemperanze, quindi la pattuglia ha raggiunto l’abitazione con la massima celerità per scongiurare più gravi conseguenze agli anziani. All’arrivo dei militari però l’uomo saliva velocemente sulla sua auto e si dava alla fuga. I Carabinieri assicuratisi delle condizioni dei genitori, iniziavano l’inseguimento che procedeva a folle velocità in direzione di Pellegrino. Dopo qualche chilometro riuscivano a farlo accostare evitando di coinvolgere gli altri automobilisti in un incidente. Avvicinati all’auto il fuggitivo, invece di calmarsi, si scagliava contro i militari, minacciandoli e colpendoli con calci, pugni e testate. Alla fine, anche con l’aiuto di due pattuglie giunte di rinforzo per garantire la sicurezza delle operazioni, veniva ammanettato e condotto, agli arresti per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, presso la camera di sicurezza della Compagnia di Salsomaggiore, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma