Varano Melegari, aggredisce custode della casa d’accoglienza: denunciato 28enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio P.se, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura di Parma un 28enne straniero che, sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte è stato ritenuto il presunto responsabile di rapina e lesioni personali in danno del custode di una casa d’accoglienza di questa provincia.

Secondo quanto ricostruito, il 28enne era ospite della struttura, dove riceveva assistenza e usufruiva dei servizi della mensa, in virtù della sua situazione di precarietà alloggiativa. Nel corso della notte di alcune settimane fa il custode della casa d’accoglienza, avvertiti dei rumori sospetti provenienti dalla mensa, preoccupato per la sicurezza dei presenti e delle proprietà della struttura, si è precipitato nel punto da dove provenivano i rumori e ha trovato il 28enne con in mano del cibo prelevato dalla mensa che stava per andarsene.

Il custode ha redarguito il giovane riguardo il comportamento inappropriato, ma il 28enne ha reagito in maniera violenta colpendolo al volto allontanandosi dai locali della casa d’accoglienza portando con sé il cibo prelevato.

I medici del pronto soccorso, dove il custode si è recato per le cure del caso, gli hanno diagnosticato ferite lievi. Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e grazie alle testimonianze e alle evidenze raccolte, hanno identificato il 28enne come presunto responsabile dei fatti.

Il soggetto, già noto per vicende legate all’immigrazione clandestina, è stato quindi denunciato in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile di rapina e lesioni personali.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma