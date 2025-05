Varsi, messa in sicurezza dei ponti sul Rio Corsenna sulla SP 28

Sono stati affidati, dalla Provincia di Parma, i lavori di messa in sicurezza dei ponti Chiesabuona e dei Bertonazzi, sul rio Corsenna, lungo la strada provinciale 28 di Varsi al km 32+150 e 32+250 per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro.

Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta Strutture metalliche srl di Treviso con responsabile unico del progetto l’ingegner Francesco Mele.

I ponti, la cui costruzione risale agli anni ‘30, sono entrambi realizzati con 2 travate reticolari metalliche in semplice appoggio, traversi metallici e soletta in cemento armato. Le connessioni sono realizzate con chiodi ribattuti a caldo.

Gli interventi previsti – durata complessiva 365 giorni – sono sabbiatura e verniciatura delle strutture in acciaio; rinforzo degli elementi in acciaio e ripristino delle parti corrose; ripristino all’intradosso della soletta in cemento armato; impermeabilizzazione all’estradosso della soletta in cemento armato e realizzazione di nuove caditoie. Inoltre si lavorerà per l’allargamento della piattaforma stradale (ad intervento concluso sarà di 6,50 metri, mezzo metro in più dell’attuale), per la sostituzione delle barriere laterali; per la riprofilatura della pavimentazione stradale, per la sistemazione della briglia di valle e per la sistemazione dell’area di sosta tra i due manufatti.

Per garantire una larghezza di carreggiata stradale pari a 6,50 metri sarà necessario prevedere l’allargamento dell’impalcato dei ponti tramite l’inserimento di cordoli a sbalzo a sostegno dei nuovi guard rail e dei muretti storici.

A seguito della Conferenza dei Servizi è stato, tra l’altro, intrapreso un percorso di confronto con la Soprintendenza al fine di individuare la modalità di conservazione degli elementi caratteristici del manufatto.

“Intervenire sui ponti in stato di necessità, in montagna come in pianura – dichiara Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – è fondamentale per garantire collegamenti sicuri tra le varie zone del nostro territorio. Sono oltre 800 i ponti sparsi in tutto il territorio della Provincia. Li monitoriamo ed interveniamo laddove necessario. Garantire una viabilità scorrevole sulla Sp28, come emerso in occasione di un incontro che ho avuto con i sindaci della Valceno a Varsi, è per noi una priorità”.

“Con l’aggiudicazione dei lavori per i ponti sul Rio Corsenna – aggiunge il vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – si certifica l’incessante attività del Servizio Viabilità della Provincia di Parma. La massima attenzione alla sicurezza dei ponti si affianca ai tanti interventi di pavimentazione e manutenzione di guardrail e barriere attualmente in corso. Un segnale di attenzione alla montagna e alla sua storia visto che le infrastrutture hanno anche un grande valore identitario essendo state realizzate da persone che per quei manufatti hanno lavorato, con dedizione, in passato”.