“Vecchio Canto” torna in scena al Teatro Comunale di Felino

Dopo il debutto di aprile che ha conquistato il pubblico, la compagnia teatrale ArtistiSenzaNome torna al Teatro Comunale di Felino con due nuove repliche del loro spettacolo del ventennale, Vecchio Canto. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 27 settembre alle 21 e domenica 28 settembre alle 17.

Definito una favola soul, lo spettacolo offre un viaggio teatrale che fonde musica, parole e danza. Ambientato in un mondo privo di stagioni intermedie, dove esistono solo estati roventi e inverni tempestosi, il racconto segue le vicende di un giovane cameriere deciso a riportare armonia e libertà. È una storia intensa sull’amore autentico e sul coraggio di immaginare un futuro diverso.

“Ogni volta che portiamo Vecchio Canto in scena – racconta il regista e autore dei testi, Emanuele Valla – nasce un dialogo profondo con il pubblico. È un’esperienza che va oltre il teatro: diventa condivisione, emozione e possibilità di cambiamento. Non vediamo l’ora di rivivere questa magia nelle prossime repliche di settembre”.

Lo spettacolo, che celebra i vent’anni di attività della compagnia felinese, è il frutto di un percorso creativo collettivo avviato nel 2021 e ha già attirato spettatori da diverse province e persino dall’estero. Sul palco, il pubblico potrà apprezzare le liriche evocative di Valla, la direzione musicale e le liriche aggiunte di Elisa Bocchia, le coreografie di Alice Monica, le scenografie di Alberto Salve e l’energia di un cast corale che ha fatto della passione il proprio segno distintivo.

Un’occasione imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente, all’insegna della musica e delle emozioni autentiche. I biglietti, non numerati, sono disponibili sul sito www.evients.com cercando “Vecchio Canto”. Le persone con disabilità hanno diritto all’ingresso gratuito; per richiederlo è possibile scrivere a asn.musical@gmail.com o contattare via WhatsApp il numero 328.8661363.