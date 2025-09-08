Vendono birra a un minorenne: multato minimarket di via Garibaldi

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito del quotidiano dispositivo di controllo economico del territorio, hanno sanzionato amministrativamente il titolare ed un dipendente di un minimarket della centralissima via Garibaldi a Parma per aver venduto bevande alcoliche ad un ragazzo di 16 anni.

I Finanzieri del Gruppo, infatti, nel corso di un’attività di servizio volta a verificare la corretta emissione degli scontrini fiscali e sull’esposizione dei prezzi, lo scorso 3 settembre hanno eseguito un accesso all’interno di un pubblico esercizio del centro storico parmigiano, sorprendendo il dipendente dell’attività intento a vendere una bottiglia di birra ad un giovane minore.

Al dipendente è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 14 ter comma 2 Legge 125/2001, che può arrivare fino ad un massimo di 1.000 euro; la violazione accertata avrebbe assunto connotati penali ove l’acquirente fosse stato minore di 16 anni, secondo quanto disposto dall’art. 689 del Codice Penale.

Al titolare dell’esercizio commerciale, responsabile in solido del predetto illecito, è stata altresì contestata la sanzione amministrativa per la mancata esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e per la mancata emissione dello scontrino fiscale che possono arrivare rispettivamente fino a 3.000 euro e fino a 300 euro.

L’operazione condotta rientra nell’ambito delle ordinarie attività che la Guardia di Finanza di Parma svolge a contrasto delle molteplici forme di illegalità economico-finanziaria e a tutela delle fasce di popolazione più deboli ed esposte a rischi.