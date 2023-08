Venerdì 1° settembre quattro iniziative del Comune di Parma

Nella giornata di domani, venerdì 1 settembre 2023, sono previste quattro iniziative che vedono coinvolto il Comune di Parma.

ORE 10.30 – Piazza Garibaldi – Cerimonia di commemorazione dei “Sette Martiri di Piazza Garibaldi”. Verrà ricordato il sacrificio dei Partigiani antifascisti fucilati in piazza il 1 settembre 1944 dalla Brigata Nera: Giuseppe Barbieri 30 anni, Vincenzo Ferrari 41 anni, Gedeone Ferrarini 39 anni, Afro Fanfoni 40 anni, Eleuterio Massari 42 anni, Ottavio Pattacini 38 anni e Bruno Vescovi 19 anni. Il ritrovo è fissato alle 10,15 sotto i Portici del Grano, dove si formerà il corteo che si dirigerà, in piazza Garibaldi, con sosta davanti alla lapide commemorativa, presente all’ingresso del Palazzo del Governatore. La cerimonia di commemorazione avrà luogo alle 10,30 alla presenza dei famigliari dei Sette Martiri e delle massime autorità cittadine, accanto ai rappresentanti delle Associazioni Partigiane. La cerimonia si concluderà con la declamazione dei nomi dei Sette Martiri e dal rintocco del campanone civico del Palazzo del Governatore.

ORE 11 – Nido d’infanzia “Mappamondo” di via Aristotele 7 – L’assessora ai Servizi educativi del Comune di Parma Caterina Bonetti porterà un saluto ai piccoli alunni e agli insegnanti del Nido d’infanzia “Mappamondo”, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2023/24.

ORE 17 – Palazzo del Governatore – Vernissage della mostra “Cento anni dell’Aeronautica Militare. In volo verso il futuro”. La mostra è organizzata dall’Aeronautica Militare, nell’ambito delle celebrazioni per il suo centenario, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma. Ripercorre i 100 anni della storia dell’Aeronautica mettendo in luce il percorso dell’Arma Azzurra dalla sua fondazione ai giorni nostri. Il racconto si snoda tra pannelli tematici e tavole grafiche, modellini di velivoli e un’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti.

ORE 18/18.30, dopo il vernissage (riservato ad autorità e giornalisti), sotto i Portici del Grano, l’esibizione pubblica della Fanfara del Comando 1^ Regione Aerea Milano.