Venerdì 17 ottobre sciopero nazionale nel comparto igiene ambientale

Giornata di sciopero nazionale venerdì 17 ottobre per il comparto igiene ambientale, indetto dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. L’astensione dal lavoro interesserà tutte le attività legate ai servizi di raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, call center e centri di raccolta presenti sul territorio.

Durante lo sciopero, si prevedono possibili sospensioni o riduzioni dei servizi, con conseguenti disagi per i cittadini. Iren fa sapere tuttavia che, nel rispetto della normativa vigente, saranno garantiti i servizi essenziali e assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza pubblica, in conformità agli accordi applicativi della legge 146/90, modificata dalla legge 83/2000 e alle deliberazioni della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero.

Al termine della giornata di mobilitazione, le attività riprenderanno regolarmente, con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie per il ritorno alla piena operatività. I servizi non effettuati saranno recuperati nel successivo turno di raccolta, secondo quanto previsto dai calendari già comunicati agli utenti.