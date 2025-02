Venticinque nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica a Vicofertile

Venticinque nuovi alloggi di ERP – Edilizia residenziale pubblica – a Vicofertile nord, grazie ad un finanziamento di 6 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Comune di Parma ha provveduto alla revisione di un vecchio progetto legato alla realizzazione di un immobile con 25 unità alloggiative pubbliche ed è riuscito ad avere la conferma del finanziamento che permetterà di realizzare un nuovo edificio con appartamenti di varie metrature finalizzati all’assegnazione di famiglie a basso reddito della città.

Si tratta di un importante obiettivo, non scontato, che ha visto la sinergia di azione degli Assessorati alle Politiche Sociali ed ai Lavori Pubblici che hanno collaborato in modo fattivo ed hanno, così, capitalizzato un ottimo risultato.

Il vecchio progetto è stato aggiornato dal Settore Opere Pubbliche affidandone la revisione alla società Safelm Srl che ha provveduto all’aggiornamento progettuale in linea con le prescrizioni normative in materia sismica, energetica, impiantistica e soprattutto nel rispetto dei Cam – Criteri ambientali minimi. Per questo è stato effettuato un rilievo plano altimetrico delle aree, un rilievo dei sottoservizi e di risoluzione delle interferenze e l’aggiornamento sismico, energetico e ambientale.

Il Ministero, a fronte degli aggiornamenti progettuali, ha riconosciuto il finanziamento di 6 milioni di euro per la realizzazione di 25 nuovi alloggi pubblici. A questo si aggiungono ulteriori risorse pari a complessivi 1 milione e 200 mila euro che potranno essere utilizzate per il recupero di 28 alloggi di edilizia residenziale pubblica, da parte di ACER Parma.

Entro marzo verrà consegnato il progetto di fattibilità tecnico ed economica in vista della indizione della conferenza dei servizi. A settembre si procederà alla pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di poterli avviare entro il 2025.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Ettore Brianti, ha dichiarato: “Dare una casa a chi ne ha bisogno. È questo l’obiettivo del Comune che da un lato realizza 25 nuovi alloggi a Vicofertile con 6 milioni per venire incontro alle esigenze delle famiglie più fragili e dall’altro altri 10 milioni già impegnati a completare il recupero di 600 alloggi pubblici, per dare una risposta concreta a nuclei in difficoltà in graduatoria. Un investimento straordinario sull’abitare pubblico che fin dall’inizio abbiamo voluto trasformare in una delle priorità del nostro mandato, costruendo una pluralità di collaborazioni e di linee di finanziamento, assieme ad esempio a Fondazione Cariparma, ACER Parma e Regione Emilia-Romagna, con cui si integrano queste nuove risorse”. Da parte dell’Assessore un ringraziamento particolare agli uffici coinvolti per l’importante lavoro svolto.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, ha commentato: “Ringrazio gli uffici per l’impegno dimostrato anche su questa fondamentale partita: il diritto alla casa è probabilmente la priorità principale della nostra amministrazione perché la città non è bella e non è sicura se non è anche giusta e rispettosa dei diritti fondamentali delle persone. Grazie al recupero dell’investimento su Vicofertile potremo costruire finalmente nuovi alloggi e garantire un futuro migliore a quelle famiglie che, più di altre, soffrono gli effetti della crisi abitativa e dei costi del mercato”.