Ventitré nuovi alberi in Viale Martiri della Libertà

In concomitanza con la Giornata nazionale degli alberi di oggi, 21 novembre, sono iniziati i lavori di messa a dimora di ventitré ippocastani (Aesculus hippocastanum) in Viale Martiri della Libertà, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna.

I nuovi ippocastani prendono il posto degli alberi che sono stati abbattuti nei mesi precedenti perché ammalorati. I lavori in Viale Martiri della Libertà si inseriscono in un più ampio progetto di messa a dimora di una sessantina di piante e che riguarda diverse zone della città: Viale Rustici, Via Montanara, Strada Langhirano, Via Pizzaferri, Via Zacconi, Piazzale della Pace.

“Il comune di Parma implementa progressivamente le politiche pubbliche per la valorizzazione del patrimonio arboreo e del verde pubblico”, ha dichiarato l’Assessore De Vanna. “Oggi mettiamo a dimora ventitré ippocastani su Viale Martiri della Libertà, con un progetto pensato in coordinamento con la Soprintendenza, e varie decine di altri alberi in diverse parti della città. Con la messa a dimora di questi ippocastani celebriamo anche simbolicamente la Giornata nazionale degli alberi, che ricorre proprio oggi. Un albero è un essere vivente, parte fondamentale e “attiva” del nostro ambiente e della nostra cultura. Difendere gli alberi significa difendere il nostro benessere, così come la nostra memoria. Non solo: grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l’anidride carbonica e contribuiscono alla pulizia dell’aria, incamerando inquinanti. Parma ne è sempre più consapevole e noi desideriamo far diventare questa consapevolezza una pratica sempre più diffusa, anche nell’ottica di Parma Carbon Neutral e di quella transizione ecologica che siamo chiamati a concretamente a realizzare”.