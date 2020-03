E’ molto esplicito e forte l’appello del commissario regionale ad acta all’emergenza coronavirus, Sergio Venturi: “Basta con le passeggiate, con il cazzeggio, con le scampagnate. Non è più il tempo. Fatelo per i medici. Rischiamo che questo servizio sanitario non regga, se voi non rimanete a casa vostra. Altrimenti qualcuno assumerà misure più coercitive. Se serve lo faremo. Nei prossimi giorni ci giochiamo il futuro della salute di questo Paese.”

Vedi il video sotto dal minuto 7.