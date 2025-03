Verde pubblico: continuano gli interventi di rinnovamento dei giochi bimbi in città

Prosegue il piano di rinnovamento delle aree gioco della città, per rendere gli spazi verdi sempre più accoglienti e a misura di persona: in questi giorni sono stati installati 8 nuovi giochi per bambine e bambini nelle aree verdi di Parco Soncini, in zona via Riccardi a San Pancrazio; Parco Vezzani, in zona via Torrente Pelpirana; Parco Flaminio Musa, tra via Einstein e via Hiroshima e Parco Tommaso Onofri, in via Burani zona San Prospero.

L’Amministrazione Comunale, attraverso una programmazione strutturata che è partita da un’analisi di aggiornamento dello stato di salute di ogni gioco in città, sta progressivamente sostituendo e installando nuovi giochi per bambine e bambini, garantendo così spazi sicuri e moderni per il tempo libero delle famiglie. Dal 2024 sono già stati installati oltre 70 giochi e circa 50 ulteriori giochi sono previsti da qui all’estate, anche grazie al contributo di Fondazione Cariparma.

I giochi installati fino ad oggi hanno riguardato molte aree della città, fra cui: parco delle Magnolie, via Leporati, area verde di via Guido Rossa, via Luigi Casalesi, via Carlo Casalegno, parco Edgardo Carli in via Minghetti; parco di piazza Virginia Woolf; zona Gaione, via Amendola nel quartiere San Leonardo, parco don Oliva a Carignano nel quartiere Vigatto, in via Gronchi nel quartiere Lubiana, Parco Ferdinando Laghi in Via Jacobs.

Il progetto si basa su una mappatura dettagliata delle attrezzature ludiche presenti nei parchi pubblici, che ha permesso di individuare le priorità di intervento. Grazie a questo approccio, le sostituzioni e le nuove installazioni avvengono in maniera graduale e mirata, assicurando un costante miglioramento della qualità delle aree gioco cittadine.

“Investire nelle aree gioco significa investire nel benessere delle famiglie e nella vivibilità della nostra città. Questo piano ci permette di intervenire in modo strategico per offrire spazi sicuri e inclusivi a tutta la cittadinanza”, ha dichiarato Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità. “Ringraziamo Fondazione Cariparma per il costante supporto nel rendere la città sempre più a misura di persona e gli uffici del Verde Pubblico del Comune di Parma per l’impegno costante nella realizzazione dei progetti”.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere Parma una città sempre più vivibile e inclusiva. In questo quadro si inseriscono le attività di riqualificazione di Parco Nord, Parco Ducale, Parco dei Vetrai, Parco Testoni, Piazzale Salsi e altri; la piantumazione di oltre 2.500 alberi e arbusti nel 2024, inclusi i progetti di riforestazione urbana come il Bosco della Memoria.