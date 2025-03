Verde pubblico e rifiuti, Ubaldi (CP): “Problema da risolvere per la città”

Negli ultimi giorni, la mancanza di coordinamento tra le operazioni di sfalcio del verde pubblico e quelle di raccolta dei rifiuti e pulizia dei parchi ha causato disagi evidenti in diverse aree della città. In molti casi, le attività di sfalcio si sono sovrapposte a quelle di pulizia, generando confusione e rendendo più complesso il mantenimento del decoro urbano.

A questa situazione si aggiunge il problema dei rifiuti abbandonati, spesso nascosti sotto cespugli o panchine, che finiscono per trasformarsi in vere e proprie discariche a cielo aperto. L’assenza di una rimozione tempestiva non solo compromette l’aspetto estetico dei parchi, ma rappresenta anche un rischio per l’ambiente e la salute pubblica. Il problema si aggrava ulteriormente quando i rifiuti, investiti dai mezzi per il taglio dell’erba, vengono frantumati e dispersi sul terreno, rendendo ancora più difficoltosa la pulizia delle aree verdi.

Una gestione più efficiente del verde pubblico e della pulizia degli spazi comuni è essenziale per garantire un ambiente sano e decoroso per tutti i cittadini. È quindi indispensabile un intervento più strutturato, che preveda una programmazione congiunta tra i vari enti responsabili, così da evitare sovrapposizioni e garantire interventi più efficaci. Occorre inoltre migliorare la comunicazione tra i settori coinvolti, affinché le operazioni vengano svolte in modo coordinato e senza sprechi di risorse.

Oltre a un migliore coordinamento, sarebbe utile l’introduzione di strumenti e tecnologie in grado di ottimizzare la gestione del servizio e prevenire inefficienze, riducendo il rischio di accumuli di rifiuti o interventi tardivi. È altrettanto fondamentale intensificare i controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti, con un’attenzione particolare alle aree più critiche, come quelle nascoste sotto la vegetazione o vicino alle panchine, che spesso diventano ricettacoli di degrado.

Solo attraverso un’organizzazione più efficace e una collaborazione attiva tra i soggetti coinvolti sarà possibile migliorare la qualità del servizio e restituire ai cittadini una città più pulita, ordinata e vivibile.

Maria Federica Ubaldi – Capogruppo Civiltà Parmigiana