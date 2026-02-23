Verde urbano: partito il primo ciclo di sfalci in città

È iniziato questa mattina il primo ciclo di sfalci programmati che interessa le aree verdi di competenza del Comune di Parma.

Le recenti piogge e giornate soleggiate, infatti, hanno accelerato la crescita dell’erba, rendendo necessario intervenire per mantenere ordinate le aree verdi cittadine e favorire la biodiversità.

Gli interventi in corso riguardano principalmente le zone dove la vegetazione è più alta. Grazie alla riorganizzazione della gestione del verde urbano, la città è suddivisa in aree affidate a operatori differenti, permettendo una copertura capillare e tempestiva.

Il Comune conferma l’attenzione al patrimonio verde con il progetto “Prati Fioriti”, che prevede sfalci ridotti in alcune aree individuate da appositi cartelli. Questi spazi favoriscono la crescita spontanea di fiori e piante autoctone, promuovendo la presenza di api, farfalle e altri impollinatori. I benefici ambientali includono anche la regolazione del microclima urbano e la riduzione delle isole di calore.

Per seguire il calendario completo dei prossimi interventi di sfalcio, aggiornato in base alle condizioni meteorologiche, è disponibile la pagina dedicata alla gestione del verde pubblico sul portale istituzionale del Comune di Parma.