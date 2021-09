Verdi Graff Contest: i writers in competizione ispirandosi alle opere di Giuseppe Verdi

Quest’anno è ispirato alle opere di Giuseppe Verdi il Verdi Graff Contest ideato e organizzato dall’Associazione culturale McLuc Culture che dal 2005 organizza iniziative per la promozione della creatività urbana.

Il contest è aperto alle/ai writers residenti in Italia dai 16 anni in su. Il montepremi è di 1000€ suddiviso in primo, secondo e terzo posto. Verdi Graff Contest è ospitato dal Verdi Off Festival con il sostegno del Teatro Regio e si svolgerà il 18 Settembre a Parma dalle 09:30 alle 19:00.

Il 24 Giugno il contest è stato inaugurato durante la presentazione del programma del Verdi Off presso il Teatro Regio. Le iscrizioni sono state aperte lo stesso giorno ed è possibile leggere il regolamento e confermare l’adesione tramite apposito modulo online entro e non oltre il 10 settembre 2021.

Il tema invita l’artista a una ricerca attraverso le opere di Giuseppe Verdi, anche quelle meno conosciute. I personaggi, le scene, le musiche, i contesti storici, le storie, le ambientazioni, le suggestioni, i colori, i fatti. Ognuno di questi elementi potranno essere fonte di ispirazione per la realizzazione delle scene da rappresentare. Attraverso le elaborazioni delle opere, con la tecnica dei graffiti, ogni artista potrà interpretare un contenuto che racconti la storia come un fotogramma. Il focus del tema sarà questo: riuscire a individuare un collegamento tra un avvenimento raccontato da Verdi in una delle sue opere e un avvenimento della storia o dell’arte contemporanea.

Come se la macchina del tempo avesse messo in contatto i due avvenimenti.

Verdi Off è la rassegna nata per stimolare, creare e condividere un’atmosfera festosa che abbracci Parma e il suo territorio in occasione del Festival Verdi.

Con “Verdi sotto casa”, nella scorsa edizione, spettacoli, concerti e laboratori si son potuti svolgere nelle periferie, nei quartieri e nei piccoli centri intorno a Parma. Quest’anno Verdi Off ha coinvolto le Associazioni nella progettazione di attività, spettacoli e momenti d’incontro in modo da far rivivere il mito di Giuseppe Verdi attraverso progetti creati a più mani, che, sin dalla fase dell’ideazione, diventino occasione di incontro, collaborazione e inclusione.

Per Verdi Graff Contest la proposta del soggetto potrà essere studiata liberamente dall’artista. Le opere vincitrici saranno quelle che meglio interpreteranno il tema trattato. I criteri di valutazione terranno conto del concetto espresso e il modo di rappresentarlo e della qualità tecnico – artistica.

La selezione avverrà tramite una giuria di esperti: Arte, Giuseppe Verdi, graffiti e storia. Sarà invitato a votare anche il pubblico. Il pubblico potrà dare la sua valutazione tramite una urna posta nei pressi delle opere. La percentuale tra esperti e pubblico sarà 50/50.

L’esibizione a tema è coordinata dall’Associazione Culturale McLuc Culture che ha sede sociale a Parma. McLuc Culture è un’associazione culturale attiva dal 2005 con sede a Parma. Impegnata nella promozione e il sostegno della creatività urbana, nella sensibilizzazione verso un uso corretto della pratica del writing, alla diffusione della sua corretta conoscenza e nell’educazione creativa come forma di sviluppo sociale e per il recupero di spazi da destinare all’arte. Collabora con importanti rete di organizzazioni e di artisti a livello nazionale e internazionale. E’ membro del network internazionale WallSpot composto da associazioni dell’arte urbana. E’ membro della rete delle ACU Do The Writing. Associazioni della creatività urbana promosso da Inward, l’osservatorio nazionale sulla creatività urbana.