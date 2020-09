Verdi Off, al via la V edizione: Parma, Busseto e dintorni (11 settembre-10 ottobre)

200 appuntamenti a ingresso libero, oltre 30 eventi, in più di 50 luoghi diversi, nei 7 quartieri della città di Parma, a Busseto e in altri luoghi della provincia, con la partecipazione di oltre 300 artisti. Questi i numeri della V edizione di Verdi Off per tornare a condividere dal 11 settembre al 10 ottobre 2020 la gioia della scoperta e della riscoperta di Giuseppe Verdi e delle sue opere da prospettive diverse e sorprendenti, creative e originali, in un’atmosfera festosa e trascinante che raggiunga ed emozioni chi vive e chi visita le terre del Maestro in occasione del Festival Verdi.



Realizzato dal Teatro Regio di Parma, con il Comune di Parma e l’Associazione “Parma, io ci sto!”, sponsor Sarce, Verdi Off mantiene intatto anche in quest’anno difficile il suo profilo e la sua missione: creare occasioni per scoprire, abitare e vivere nel nome del Maestro i luoghi più belli e unici della città, con spettacoli gratuiti, diffusi e multidisciplinari che coinvolgono visitatori, famiglie, bambini, appassionati e curiosi che in occasione del Festival Verdi si trovano a Parma e Busseto e nella provincia di Parma, a Zibello, Busseto, Soragna, Fidenza, che hanno abbracciato lo spirito di Verdi Off. A fianco dei tanti appuntamenti divenuti un classico della rassegna (Cucù verdiano, Bianchi Rossi e Verdi, Con Verdi in carrozza, Pedala Piano, Recital in giardino, Recital verdiani, Sguardi in scena, Verdi Band), quest’anno si potrà godere del Caravan Verdiano che porterà nelle piazze Traviata.

Lo spirito di Violetta in un teatro mobile, sorprendersi di spettacoli in cuffia o in un confessionale, delle incursioni di cantastorie e danzastorie verdiani nei ristoranti e nei caffè, delle arie verdiane che ispirandosi allo slogan di Parma Capitale della cultura 2020+21, “la Cultura batte il Tempo” saranno eseguite nella piazza della città ogni 24 ore dalle 24 finestre del palazzo del governatore, dei Recital dell’Accademia Verdiana e molto altro. Oltre che, come di consueto, nelle strade, piazze, chiostri, giardini, quest’anno Verdi Off raggiungerà direttamente il pubblico con esibizioni ad hoc sotto le finestre di case, condomini e palazzi, negli spazi aperti di dormitori e centri di accoglienza, nelle corti delle RSA e degli ospizi, con iniziative dedicate e in sicurezza e offrirà l’occasione di riflettere sui temi di stringente dolorosa attualità. Testimonierà inoltre la storia d’amore di lunga tradizione che lega nelle nostre terre musica e cucina e si è sviluppata sul territorio, e in particolare nella città di Parma, Città creativa UNESCO per la gastronomia, nel fitto calendario di performance inserite nel Settembre Gastronomico parmigiano. Tra queste, lo speciale evento di show cooking musicale In cucina con Verdi a cura dell’attore e regista Giammaria Aliverta, su menù studiati dagli chef di Parma Quality Restaurants, che svelerà un inedito profilo di Giuseppe Verdi “gourmet” e lo spettacolo Rigo-letto e narrato a cura del Teatro del Cerchio con Mario Mascitelli.