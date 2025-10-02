Ultime notizie
Verdi Off arriva a Varano de’ Melegari: due appuntamenti tra musica e narrazione

La Fondazione Caterina Dallara ospita il 4 ottobre spettacolo per bambini e concerto con il trio musicale “Un trio per Verdi”, per celebrare l’eredità del maestro in chiave inclusiva

di Tatiana Cogo

In occasione della decima edizione di Verdi Off, rassegna creata dal Teatro Regio di Parma per portare il Festival Verdi nel territorio, la Fondazione Caterina Dallara ospita a Varano de’ Melegari due appuntamenti che intrecciano musica, parole e narrazione per raccontare l’eredità di Giuseppe Verdi attraverso linguaggi accessibili, inclusivi e coinvolgenti. Gli eventi, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione, si terranno sabato 4 ottobre 2025 nella sede della Fondazione, in via Marconi 5.

La giornata si apre alle 10 con “Verdi Giuseppe, la piccola storia di un grande bambino”, una rilettura in rime e magie ispirata all’infanzia del compositore di Busseto. Pensato per le famiglie e consigliato a bambine e bambini dai tre anni in su, lo spettacolo nasce dal progetto didattico promosso da Fondazione Cariparma a cura di Gustavo Marchesi, e vede in scena Mago Gigo insieme all’ensemble musicale “Un trio per Verdi”, formato da Francesca Gabrielli al flauto, Alessandro Schiavetta al clarinetto e Andrea Coruzzi alla fisarmonica.

Alle 18.30 lo stesso trio sarà protagonista del concerto “Un trio per Verdi”, un viaggio musicale che attraversa epoche e stili per raccontare la musica come linguaggio universale, capace di dialogare con culture diverse e farsi strumento di inclusione. Un’occasione per ascoltare Verdi da nuove prospettive, tra suggestioni musicale e sonorità contemporanee.

La partecipazione della Fondazione Caterina Dallara a Verdi Off 2025 si inserisce nel percorso di promozione culturale avviato sul territorio. Due momenti per incontrarsi, ascoltare, condividere emozioni e celebrare insieme la bellezza del patrimonio verdiano.

L’iniziativa vede il contributo di Fondazione Cariparma e la collaborazione di Associazione Rapsody.

