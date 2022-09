Verdi Off: Viva Verdi!

In occasione del Festival Verdi – la rassegna operistica dedicata alla musica di Giuseppe Verdi – e nell’ambito degli appuntamenti collaterali di Verdi Off con il Patrocinio del Comune di Parma, l’Associazione Culturale Ponti x l’Arte (www.pontixlarte.eu) organizza la 2a edizione di VIVA VERDI! con il coinvolgimento di artisti invitati a realizzare un’opera ispirata al grande Maestro. Parte dei proventi dell’esposizione (pittura, scultura, fotografia, tecniche miste, grafica, illustrazione) saranno devoluti all’Associazione Culturale Corale G.Verdi di Parma.

Gli artisti in mostra

Lucio Amadasi (Parma), Riccardo Bonfadini (Soresina CR), Beppe Borella (Bergamo), Crise (Parma), Alessandro Curadi (Milano), Miky Degni (Milano), Francesca Disegna (Marostica VI), Marisa Ferrini (Piacenza), Michela Fontana (Milano), Roberto Fontanella (Chiampo VI), Guido Lanci (Roma), Francesco Lasalandra (Milano), Ursula Manes (Termoli), Marco Marcassa (Mestre VE), Alessandro Mazzocchi (Parma), Cristiano Ranghetto (Busto Arsizio VA), Maria Jole Serreli (Roma), Luca Soncini (Parma), Rosa Stramandino (Barcellona ME), Cris Thellung (Milano), Claudio Verganti (Milano), © E.T. (Milano).

Collegato all’attività dell’Associazione Culturale Ponti x l’Arte, il 2022 vede la nascita del Premio d’Arte VIVA VERDI! finalizzato alla promozione e alla valorizzazione di nuovi talenti. Le opere verranno selezionate da una giuria composta dal Consiglio Direttivo di Ponti x l‘Arte, dal Presidente della Corale Verdi e da esperti del settore.

Ponti x l’Arte, punto di riferimento nell’ambito del contemporaneo, è stata fondata nel 2010 a Milano da Eleonora Tarantino (giornalista pubblicista/art consultant), Stefano Bianchi (giornalista professionista/critico d’arte) e Gabriele Paoli (consigliere/executive adviser).