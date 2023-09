Verdi Spip Parade e Imprese Aperte nel quartiere industriale di Parma

Un pomeriggio di festa all’insegna di buona musica, teatro, concerti e spettacoli ma anche di curiosità e meraviglia nello scoprire uno dei cuori industriali della città.

Sabato 23 settembre lo spirito festoso di Verdi Off giungerà infatti anche nel Quartiere SPIP in occasione della Verdi SPIP Parade, il progetto, realizzato dal Teatro Regio di Parma, promosso e coordinato dal “Comitato per la riqualificazione dell’area industriale nord” (SPIP). Il Comitato, composto da aziende impegnate nella trasformazione dell’area industriale in un Eco Distretto, vuole portare anche la cultura allo SPIP.

Inoltre, per l’occasione, sei aziende dell’area apriranno le porte dei propri stabilimenti per una finestra speciale di Imprese Aperte, progetto ideato e sviluppato da “Parma, io ci sto!” e dall’Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita Parma, con il patrocinio del Comune di Parma.

Sei le aziende protagoniste: Bonatti, international contractor con più di 70 anni di esperienza al servizio dell’industria dell’energia; Camst group, tra i principali player in Italia nel mercato della ristorazione; IREN, multiutility leader nel nord ovest Italia nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, dell’efficienza energetica e della gestione dei servizi idrici integrati, ambientali e tecnologici; Opem, azienda con solide radici parmensi ma proiettata sui mercati internazionali che sviluppa soluzioni di packaging altamente specializzate la produzione di tecnologie di confezionamento all’avanguardia per il settore food e non food; Raytec Vision, azienda metalmeccanica che produce tecnologie all’avanguardia per la selezione alimentare e per l’ispezione a raggi X di cibo conservato; Rizzoli Emanuelli, la più antica azienda italiana nel settore delle conserve ittiche.

Diverse le iniziative in programma, prenotabili gratuitamente sulla piattaforma Eventbrite: dalle 15.00 alle 18.00, in due turni di visita, Bonatti accoglierà i visitatori e li accompagnerà nel racconto di quasi 70 anni di storia aziendale; alle 17.30 Camst group inaugurerà il nuovo ristorante self-service Tavolamica, format dedicato alla pausa pranzo dei lavoratori, offrendo una merenda ai partecipanti, con la possibilità di cenare con una pizza verdiana anche al termine del concerto finale; dalle 14.30 alle 16.00, Iren aprirà invece, con due turni di visita, le porte del proprio Polo Ambientale, per conoscere da vicino un sistema integrato di impianti innovativi per il recupero di energia e rifiuti dalla raccolta differenziata, in un’ottica di economia circolare; alle 14.30 Opem propone una visita al suo stabilimento principale, capace di coniugare ricerca tecnologica e sostenibilità ambientale; dalle 15.30 alle 17:30 duplice appuntamento in Raytec Vision che mostrerà come funziona un’azienda che da oltre 20 anni si occupa di macchine per la selezione alimentare; infine, dalle ore 16.00 alle 18.30 Rizzoli Emanuelli svela, in due turni di visita, il “mare di Parma” offrendo un tour esclusivo nella propria sede, tra oggetti storici, lavoro manuale e innovazione.

Caratterizzato da un format innovativo, che vede nella molteplicità delle realtà partecipanti e nel coinvolgimento di un intero territorio la cifra distintiva che lo rende unico a livello nazionale, “Imprese Aperte” nasce con l’obiettivo di trasformare la cultura d’impresa in un volano di attrattività per il territorio di Parma, stimolando la creazione di un network tra le sue numerose eccellenze imprenditoriali: un patrimonio di produzioni, competenze e capitale umano da valorizzare e soprattutto da far scoprire ai cittadini, in un’ottica di partecipazione e condivisione.

Giunto alla sua terza edizione, quest’anno il progetto prevede nei mesi di settembre, ottobre e novembre un ricco calendario di oltre 200 appuntamenti organizzati da 40 realtà dei settori più rappresentativi del territorio. Il calendario delle iniziative, a cui è possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite, è disponibile sul sito web www.impreseaperteparma.com.

Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@impreseaperteparma.com