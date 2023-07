Una parata di musica, teatro, giocoleria, concerti e spettacoli a ingresso libero per famiglie e bambini, per scoprire un nuovo grande spazio urbano nel quale ferve l’attività imprenditoriale di aziende e imprese di Parma. Lo spirito festoso di Verdi Off raggiunge il cuore industriale del Quartiere SPIP di Parma sabato 23 settembre 2023, dalle ore 16.00 alle 19.30 con la Verdi SPIP Parade, realizzata da Teatro Regio di Parma, insieme a Comune di Parma, Comitato SPIP, Associazione “Parma, io ci sto!”, con la collaborazione di Camst group, FIAB Parma Bicinsieme.

La festa della Verdi Street Parade, che inaugurerà il XXIII Festival Verdi il prossimo 16 settembre 2023, dalle ore 18.00, dal centro città si allargherà dunque alla sua immediata periferia, contagiando di allegria una delle maggiori aree industriali cittadine, dove il pubblico potrà scoprire anche il “dietro le quinte” delle dinamiche produttive partecipando alle visite guidate di Imprese Aperte.

(Illustrazione di Davide Forleo)

LA PARATA, I LABORATORI, GLI SPETTACOLI

La Verdi SPIP Parade partirà alle ore 16.00 da via Alfred Bernhard Nobel con la gioiosa esperienza del concerto in marcia con il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Parma, diretto da Alberto Orlandi e con la partecipazione festosa dei trampolieri dell’Associazione Circolarmente, che condurrà all’Area Camst (via Mercalli 1/a) dove all’ombra degli alberi nell’ampio piazzale troveranno spazio, alle 16.30 per circa un’ora, le attività laboratoriali dedicate ai bambini da 3 a 12 anni: colori, bolle di sapone, giochi, per divertirsi imparando sulle note delle più celebri arie verdiane.

Alle ore 17.00 Rigo-letto e narrato (durata 40 minuti), lo spettacolo a cura di Teatro del Cerchio. Abbracciando lo spirito della Commedia dell’Arte, il capocomico Mario Mascitelli, due personaggi in maschera, Mattia Scolari /Mario Aroldi, Martina Manzini, accompagnati dalla fisarmonica di Rocco Rosignoli raccontano la storia di Rigoletto interpretandone tutti personaggi in commedia, come facevano i saltimbanchi sui loro carri da viaggio. Con loro, muovendosi su di un carrozzino viaggiante in grado di ospitare uno spettacolo in stile cinquecentesco, un fisarmonicista accompagnerà musicalmente l’azione con arie tratte dall’opera, ma anche con ballate popolari tipiche delle osterie.

Alle ore 17.40 Safari. L’Avventura del piccolo Verdi e della sua amica Violetta (durata 1 ora), lo spettacolo di burattini a cura di Teatro Medico Ipnotico. Il piccolo Verdi, Peppino, ha un’amica immaginaria che ha sempre il raffreddore. Si chiama Violetta. Con la sua macchina fotografica a tracolla, Violetta parte per un avventuroso safari a caccia d’immagini. Tra i tanti animali che incontra c’è anche il vitello, che tingerà di melodramma questa storia semplice e divertente. Burattinaio Patrizio Dall’Argine. Assistenti di baracca Veronica Ambrosini, Andrea Alberici. Burattini, scene, costumi Patrizio Dall’Argine, Veronica Ambrosini.

Alle ore 17.40 con replica alle 18.25 Biciallopera (durata 5 minuti) lo spettacolo mobile a cura di Associazione culturale VoceAllOpera.

Su biciclette guidate dagli artisti, un piccolo teatrino si sposta facendo rivivere di volta in volta la meraviglia dell’opera verdiana attraverso i suoni e le voci di cantanti e artisti di strada. Ideazione e regia Gianmaria Aliverta.

Alle ore 17.50 Il sogno di Verdi (durata 35 minuti) a cura di Teatro Migrante. Il Maestro Verdi ci guarda da un letto gigante mobile…è un Verdi stanco, che vede la fine della sua vita avvicinarsi. I personaggi di questa ultima sua, insieme ai personaggi delle opere del passato, trascinano e accompagnano il grande letto mobile, donando al Maestro nuova ispirazione ed energia, e allo stesso tempo, riportandolo indietro nei ricordi e sulle note della musica, che, ancora una volta, dona ali per volare oltre la realtà. Un fluttuare di immagini e ricordi, che giungono ai lunghi applausi della prima di Falstaff fino ad arrivare al silenzio che sovrasta le strade di Milano, coperte di fieno, quando il Maestro se ne andò e diventò immortale. Ideazione e Regia Pato Valderrama.

Alle ore 18.30 Clown in libertà (durata 1 ora) lo spettacolo a cura di Teatro Necessario, di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori. Un concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti o spettacolo di clownerie ben supportato dalla musica? Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, racconta il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire e infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di passanti. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli dispetti finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azione. Ecco, quindi, sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria rubandosi ripetutamente di mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni e piramidi. La musica è la vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo narrativo; accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

Alle ore 18.40 il Concerto finale (durata 1 ora) de La Toscanini NEXT chiuderà in musica la Verdi SPIP Parade.

COME RAGGIUNGERE IL QUARTIERE SPIP

In occasione della Verdi SPIP Parade, è possibile raggiungere il Quartiere SPIP:- in bicicletta, partecipando alla Biciclettata SPIP, che FIAB Parma Bicinsieme organizzerà dal centro città per raggiungere l’Ecodistrict nel cuore dello SPIP dove iniziano le attività (luogo e orario di partenza saranno prossimamente annunciati);- tramite le navette che partiranno dal centro città, messe a disposizione in collaborazione con il Comune di Parma (luogo e orario di partenza saranno prossimamente annunciati);- con mezzi propri, approfittando delle aree di parcheggio gratuitamente disponibili nel quartiere SPIP.

LA MERENDA, I SERVIZI, LA PIZZA VERDIANA

Camst group si occuperà per tutto il pomeriggio dei servizi al pubblico di bar, caffetteria e ristorazione presso la Tavolamica SPIP in via Mercalli 1/a dove dalle ore 17.30 sarà offerta ai più piccoli una merenda gratuita, mentre alle 19.30, al termine del Concerto finale, il locale rimarrà aperto e ci sarà la possibilità di ritrovarsi per una pizza verdiana.

LO SPECIALE IMPRESE APERTE

In occasione della Verdi SPIP Parade, alcune aziende dell’area SPIP, nell’ambito del progetto Imprese aperte, aprono le porte al pubblico per condividere il proprio ricco patrimonio di conoscenze e competenze facendo scoprire il “dietro le quinte” delle dinamiche produttive. Imprese aperte è un progetto ideato e sviluppato da “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita Parma e il patrocinio del Comune di Parma, che celebra il ruolo chiave che la cultura d’impresa ricopre per il territorio. Sperimentato con successo durante il biennio di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, giunge nel 2023 alla sua terza edizione coinvolgendo, con un format innovativo e unico a livello nazionale, le eccellenze imprenditoriali e produttive di Parma in un ricco calendario di appuntamenti rivolti a cittadini, turisti e studenti tra i mesi di maggio e novembre.

IL QUARTIERE E IL COMITATO SPIP: Verso il modello Eco-district

L’area industriale Parma Nord (di cui fa parte il più conosciuto quartiere SPIP – Società Parmense per gli Insediamenti Produttivi) è il principale comparto industriale della provincia che negli ultimi decenni ha ospitato la quota maggiore di attività produttive. È un Distretto industriale con aree verdi pari all’estensione del Parco ducale, collocato in una posizione privilegiata all’uscita del casello dell’autostrada A1. È riconoscibile come luogo del produrre, del lavoro, del trasporto di materiali, merci e persone. È anche il luogo, non solo in termini simbolici, dove si produce una quota importante della ricchezza della città, dove chi produce mette in campo conoscenza, capacità di innovare e di competere in termini di qualità e quantità. Il “Comitato per la rigenerazione dell’Area Produttiva Nord della Città di Parma” si è costituito nel 2019 (divenuto operativo nel 2021 a causa della pandemia) e ha come mission promuovere ogni iniziativa volta a trasformare l’area industriale in una zona vivibile e in cui la presenza delle imprese insediate si coniughi con la qualità dei luoghi e della vita delle tante persone che ogni giorno vi si recano per lavorare, renderla quindi un moderno Eco-distric, ovvero un’area nella quale le attività produttive ottimizzano la gestione delle risorse, interagiscono con il territorio e danno concretezza alle nuove parole d’ordine della sostenibilità quali ambiente, economia e ciò che riguarda il sociale, attraverso proposte e attività coordinate di sviluppo sostenibile, di cura dell’area, di promozione dei servizi comuni alle realtà economiche insediate come sicurezza e mobilità sostenibile. L’Area industriale vuole diventare un esempio di come Parma sappia abbinare qualità delle proprie produzioni a qualità della vita e valorizzare il rapporto pubblico-privato.