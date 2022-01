Verrà chiusa completamente al traffico la Sp 8 di Sissa

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica l’interruzione totale del traffico veicolare per tutti i mezzi, e anche ai pedoni nel tratto della Strada provinciale 8 “di Sissa” compreso tra il raccordo del ponte di San Secondo – Autostazione Parma Nord – nuova viabilità Eridania, in particolare in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria con la via Torta e l’intersezione a rotatoria con la via Fabrizio de Andrè della Sp 8 nel Comune di Sissa Trecasali.

L’interruzione inizierà dalle ore 7,30 di lunedì 24 gennaio 2022, presumibilmente per 3 settimane e comunque fino al termine dei lavori.

La misura si è resa necessaria per consentire alla Ditta Iembo Michele di Noceto l’esecuzione in sicurezza di lavori di attraversamento della linea gas e il nuovo tombamento del canale in corrispondenza dell’incrocio con via Boschetta, che rientrano nelle opere di riqualificazione della strada attualmente in essere, opere per la cui esecuzione è appunto necessaria l’interruzione totale del transito.

Resterà garantito l’accesso ai soli residenti e ai mezzi che dovranno effettuare il carico/scarico merci.

I veicoli potranno utilizzare quale PERCORSO ALTERNATIVO la strada comunale Via Provinciale ubicata ad ovest e parallela rispetto il tratto in questione della Sp 8.