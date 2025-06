Via al Torcularia Book Festival: Galimberti incanta il pubblico nella prima giornata

Si è aperta la quinta edizione del Torcularia Book Festival. Festival della Conoscenza che, fino a domenica 8 giugno, animerà anche per quest’anno il parco della splendida Villa Pallavicino, ad Arola – fraz. di Langhirano, con Lectiones Magistrales, tenute da alcuni degli intellettuali di spicco del panorama culturale italiano, Incontri con l’Autore e Spettacoli con scrittori e personaggi di fama nazionale.

A incantare una platea da sold out nella prima giornata è stato Umberto Galimberti, filosofo ma anche antropologo culturale, esperto di filosofia della storia e psicologia generale. Ospite fisso del Festival fin dalla sua prima edizione, questa volta Galimberti ha portato sul palco una Lectio Magistralis incentrata su “L’uomo nell’età della tecnica” un approfondimento su quanto la tecnica, da strumento nelle mani dell’uomo, sia ormai diventata il soggetto stesso della storia. Essa governa il mondo e l’uomo è ridotto a funzionario dei suoi apparati.

“La tecnica non è tecnologia, ma una forma di pensiero, la più alta forma di razionalità mai raggiunta dall’uomo. È razionalità pura. Tutto quello che l’uomo è di irrazionale, ovvero l’amore, l’immaginazione, il sogno, finisce per essere messo fuori dalla storia. – sottolinea Galimberti – I valori della tecnica sono l’efficienza, la produttività ai massimi livelli, la velocizzazione del tempo, ovvero la più problematica delle caratteristiche poiché supera la velocità umana di adattamento e pensiero. Noi non viviamo più nel tempo, ma nella velocizzazione di esso, perché il tempo umano non è più praticabile”.

Il Torcularia Book Festival prosegue nel suo lungo weekend dedicato alla cultura. Venerdì 6 giugno l’appuntamento è alle 18 con lo scrittore Niccolò Ammaniti in un dialogo ispirato al suo libro “La vita intima”; alle 21 con la Lectio Magistralis di Piergiorgio Odifreddi dal titolo “Incontri ravvicinati tra Cultura Orientale e Occidentale”.

Sabato 7 giugno, nell’incontro pomeridiano alle 18, il giornalista e filosofo Marcello Veneziani presenterà il libro “Vico dei miracoli”; alle 21 sarà il momento di uno spettacolo imperdibile tra letture, musica e parole, insieme ad Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, dal titolo “Il romanzo della Bibbia”.

La giornata conclusiva di domenica 8 giugno accoglierà la giornalista e storica Benedetta Tobagi alle ore 18, con l’intervista sul tema “Lo stragismo in Italia e la Resistenza delle Donne”, ispirato da due opere fondamentali per comprendere l’Italia del Novecento; e il giornalista Federico Buffa alle ore 21, sul palco con uno spettacolo unico nel suo genere, “Il Futuro è tra mezz’ora”, che racconta la vita e l’opera di Lucio Dalla ripercorrendo le sue ultime 48 ore.