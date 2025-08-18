Via Budellungo: il Comune vince il ricorso al TAR

Nei giorni scorsi, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, sede di Parma, ha accolto integralmente il ricorso promosso dal Comune di Parma, patrocinato dall’avvocatura civica, contro la società Nuova Mondo Immobiliare S.r.l. per l’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione urbanistica firmata nel 2013 per l’area di via Budellungo.

La convenzione prevedeva, tra le altre cose, che la società dovesse fornire una fidejussione – cioè una garanzia economica – a tutela della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione, come strade, marciapiedi, verde pubblico e altri interventi di interesse collettivo. Tuttavia, la polizza presentata all’epoca è risultata non valida perché rilasciata da una compagnia non autorizzata a operare in Italia.

Nonostante le ripetute richieste e diffide da parte dell’Amministrazione comunale, la società non ha mai sostituito la polizza con una nuova garanzia conforme. Il TAR ha pertanto condannato la Nuova Mondo Immobiliare S.r.l. a fornire, entro 120 giorni dalla notifica della sentenza, una fidejussione bancaria o assicurativa valida per l’importo di € 814.228,49, somma necessaria a garantire sia il completamento delle opere di urbanizzazione ancora da realizzare sia la manutenzione di quelle già eseguite ma deterioratesi nel tempo.

Il Comune di Parma esprime soddisfazione per l’esito del giudizio, che tutela gli interessi pubblici e muove in direzione di una piena esecuzione delle opere previste nell’ambito dello sviluppo urbanistico in oggetto. La sentenza rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale nel vigilare sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei soggetti attuatori degli interventi edilizi e urbanistici sul territorio cittadino.

Infine, il TAR ha condannato la società anche al risarcimento delle spese legali, quantificate in € 2.500.