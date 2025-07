Via Dalmazia, fermato in bici con dosi di cocaina: arrestato un 25enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno arrestato un 25enne dopo averlo fermato in bicicletta e trovato in possesso di cocaina. Durante un controllo stradale, i militari hanno sequestrato due involucri contenenti complessivamente un grammo di cocaina. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di un pezzo di cocaina da 34 grammi e di 19 dosi già confezionate, per un totale di altri 11 grammi di sostanza pronta per essere spacciata sul mercato locale.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 25enne straniero, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta nella tarda mattinata del 5 luglio, quando i militari hanno fermato in via Dalmazia un uomo in sella alla bicicletta. Alla vista dei militari, il soggetto ha iniziato a pedalare più velocemente nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Identificato in un 25enne di nazionalità albanese e residente in città, il giovane si è mostrato molto nervoso e tremante, incapace di fornire una motivazione valida per la sua presenza in zona. Questo comportamento ha indotto i militari a sospettare che potesse nascondere qualcosa di illecito.

Procedendo alla perquisizione, i Carabinieri hanno trovato, all’interno di un pacchetto di sigarette in suo possesso, due involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di un grammo.

A quel punto, i militari hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del 25enne, una struttura ricettiva del centro città adibita ad affittacamere. Qui, in bella vista sopra il tavolo della cucina, è stata trovata altra sostanza analoga a quella già sequestrata, oltre a materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

In particolare, sono stati sequestrati: un involucro termosaldato contenente un pezzo di cocaina di 34 grammi, 19 involucri termosaldati con cocaina per un totale di 11 grammi e 175 euro in contanti.

Inoltre, i militari hanno rinvenuto materiale da confezionamento, ritagli vari, un bilancino di precisione digitale e una forbice con residui di cocaina sulle lame.

Tutta la sostanza sequestrata è stata analizzata ed è risultata effettivamente cocaina.

Al termine dell’operazione, e dopo aver acquisito i necessari riscontri probatori, il 25enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice ha convalidato l’arresto, riconoscendo la fondatezza degli elementi raccolti, e ha pronunciato una condanna a un anno di reclusione.

È importante sottolineare che l’arrestato, al momento, è solamente gravemente indiziato di delitto. La sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento, che si concluderà solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.