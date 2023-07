Via Emilia bis. Occhi-Rainieri (Lega): “Chiarire su iter realizzazione opera, progetto da aggiornare?”

Con un’interrogazione sono Emiliano Occhi (primo firmatario) e Fabio Rainieri della Lega a chiedere alla giunta regionale conferme sulla realizzazione della via Emilia bis tra la città di Parma e il comune reggiano di Sant’Ilario d’Enza.

I due consiglieri, nel rilevare che per il Comune di Parma il progetto esistente, ormai datato, non sarebbe più utilizzabile (non risulta poi si stia lavorando per aggiornalo), sollecitano chiarimenti all’esecutivo regionale.

Nell’interrogazione si rimarca che “con diversi atti la Regione Emilia-Romagna ha dimostrato di essere favorevole alla realizzazione di questa importante arteria stradale”.

Occhi e Rainieri chiedono quindi all’esecutivo regionale un’accelerazione per l’avvio dell’iter rivolto alla realizzazione dell’infrastruttura. In particolare, vogliono sapere se sia in programma l’aggiornamento del progetto esistente, e con quali tempi e costi.

Per i due consiglieri ripartire da zero significherebbe fare lievitare i costi dell’opera, così come i tempi per la sua realizzazione.