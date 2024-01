Via Emilia Est, 1000 euro di multa a un locale per carenze igienico sanitarie

I Carabinieri del Comando Stazione di Parma Centro, coadiuvati da personale dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro e del N.A.S di Parma hanno effettuato accertamenti finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre che a sondare il rispetto della normativa sulla tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della corretta conservazione e somministrazione degli alimenti a tutela della clientela.

I controlli hanno interessato principalmente gli esercizi pubblici della zona della via Emilia Est, con particolare attenzione a quelli ubicati all’interno di condomini e zone residenziali.

In uno degli esercizi controllati sono state riscontrate, da parte dei Carabinieri del NAS di Parma, carenze igienico sanitarie per le quali i militari hanno contestato al responsabile della struttura una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro, nonché la violazione dell’art. 6 c.1 legge regionale 11/2003 per il mancato possesso dell’attestato di formazione per due dipendenti alimentaristi, in ragione della quale, è stata data comunicazione all’autorità amministrativa per le opportune valutazioni.

Le verifiche a tutela dell’intera collettività e dei lavoratori proseguiranno nei prossimi giorni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma