Via Emilia Est, ruba merce costosa e 1300 euro da un bar: denunciato 31enne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma continuano incessantemente il loro impegno nella prevenzione e repressione del fenomeno delle cosiddette “spaccate”, aumentando costantemente il numero di pattuglie disposte sul territorio urbano. La collaborazione dei cittadini è fondamentale, poiché sempre più spesso forniscono importanti contributi alle indagini.

*******

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di S. Pancrazio Parmense hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 31enne di origine straniera, ritenuto, sulla base degli accertamenti e delle verifiche svolte, il presunto responsabile di un furto aggravato ai danni di un’attività commerciale di Parma.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, verso la fine di maggio, un uomo si è avvicinato a un bar situato in una via laterale di via Emilia Est. Con fare circospetto, dopo aver notato una finestra accanto alla porta d’ingresso, l’ha infranta danneggiando anche il telaio e si è introdotto all’interno.

Strisciando e gattonando, ha raggiunto la cassa e, dopo averla forzata, ha prelevato circa 1300 euro in contanti. Non contento, si è diretto nel magazzino, dove ha preso sei bottiglie di vino, tra cui una di champagne. Prima di uscire, ha notato un tablet vicino al bancone, che ha preso e infilato nello zaino, dandosi alla fuga.

La mattina seguente, la titolare del locale, accortasi dei danni e del furto, si è rivolta ai Carabinieri di S. Pancrazio, sporgendo denuncia e consegnando una copia dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato nel locale.

I Carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita, analizzando con attenzione i filmati delle telecamere di sicurezza, che hanno fornito una chiara ricostruzione dell’evento criminoso. Sono stati esaminati tutti i fotogrammi, cercando elementi distintivi come tatuaggi, abbigliamento particolare o accessori utili all’identificazione del responsabile.

Grazie a immagini particolarmente nitide, i militari sono riusciti a identificare il presunto autore, un 31enne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi delittuosi avvenuti in città. Al termine dei necessari riscontri, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che l’indagato attualmente è solo sospettato del reato e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero procedimento, che si concluderà solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.