Via Emilio Lepido, Confesercenti: “Due nuovi discount penalizzano il commercio e aumentano traffico veicolare”

È arrivata la conferma tramite stampa che l’Amministrazione Comunale ha approvato l‘apertura di due nuovi discount lungo via Emilio Lepido. Confesercenti Parma ha più volte espresso un preciso e deciso parere negativo, circostanziato dal fatto che nella via interessata sono presenti decine di negozi di vicinato, attività artigianali, aziende di servizio che da anni coesistono e forniscono preziosi servizi ai cittadini; attività queste ultime che, a nostro avviso, verranno significativamente penalizzate da queste due nuove strutture commerciali.

Oltre alle problematiche legate a una futura coesistenza tra nuove impattanti superfici di vendita e attività esistenti, preoccupa l’effetto ambientale che tali nuove strutture avranno all’interno di un asse viario già fortemente congestionato e trafficato.

Antonio Vinci, Direttore di Confesercenti Parma, ricorda che “le due nuove strutture nasceranno a 400 metri di distanza l’una dall’altra e in prossimità, tra le altre cose, di un punto vendita Conad ed Esselunga già esistenti. Il tratto di strada in oggetto è già fortemente trafficato con code continuative di auto e mezzi pubblici soprattutto in orario pomeridiano compreso tra le 17 e le 19.30. Queste considerazioni ci portano a dover riconsiderare le rassicurazioni dell’Amministrazione sull’impatto definito “trascurabile” di queste due nuove strutture sul traffico cittadino. Rimaniamo fermamente convinti nel voler evidenziare le criticità di questi due progetti, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale che della viabilità, oltre alle ripercussioni negative che ricadranno sul piccolo commercio cittadino”.