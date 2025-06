Via Gramsci, tentato furto in un centro commerciale: denunciato un 26enne

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino straniero di 26 anni, residente fuori comune, gravemente indiziato del reato di tentato furto.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, quando le volanti sono intervenute, su disposizione della sala operativa, presso un centro commerciale di via Gramsci. Sul posto era già presente un agente di polizia libero dal servizio, che aveva appena fermato un uomo sorpreso a tentare di rubare alcuni articoli da un negozio di abbigliamento sportivo.

Secondo quanto riferito dal poliziotto, l’individuo aveva superato le barriere antitaccheggio, facendo scattare l’allarme, e aveva tentato di allontanarsi rapidamente, venendo però subito bloccato.

Gli agenti, giunti in supporto, hanno sottoposto l’uomo a controllo, trovandolo in possesso di uno zaino contenente una borsa schermata con fogli di alluminio, presumibilmente utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio. L’uomo ha inoltre consegnato un sacchetto con all’interno una t-shirt ancora provvista del cartellino di vendita, riconosciuta dalla commessa come merce del negozio.

Accompagnato in Questura per l’identificazione, l’uomo è risultato essere un cittadino straniero di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Al termine degli accertamenti, è stato denunciato a piede libero per tentato furto e gli è stato notificato un provvedimento di allontanamento immediato con divieto di ritorno nel Comune di Parma.

È stato inoltre invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.